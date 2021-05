Nadal: 'Fue uno de mis mejores partidos en tierra'

Roma, 14 may (EFE).- El español Rafael Nadal, que se plantó en su decimosexta semifinal del Masters 1.000 de Roma al doblegar al alemán Alexander Zverev, consideró este viernes que jugó 'uno de sus mejores partidos en tierra' y que 'ganar bajo presión' aumenta su confianza.

'Cuando luchas, normalmente tienes algo de premio. Luché mucho ayer (contra el canadiense Denis Shapovalov) y al final pude ganar y me permitió jugar hoy. Hoy jugué mucho mejor que ayer, jugué de forma más sólida. Fue uno de mis mejores partidos en tierra contra un rival muy duro', afirmó Nadal al acabar el partido.

'Es una gran victoria, es importante haber ganado bajo presión, porque en las últimas semanas había perdido puntos importantes, esta semana me moví mejor y estoy súper feliz', agregó.

Nadal, nueve veces campeón en Roma, se medirá en las semifinales con el estadounidense Reilly Opelka, número 47, un jugador potente, de dos metros y once centímetros, con un saque muy fuerte.

'Opelka es un rival duro, muy complicado, tiene un servicio enorme, tengo que estar concentrado con mi saque. Veremos, sé que tiene un gran saque, tengo que jugar bien, sólido, tratar de hacerle jugar un golpe más. Son semifinales de un Masters 1.000, hay que estar centrado', afirmó.

El de Manacor está muy contento por cómo pudo competir este viernes después de un esfuerzo de tres horas y media necesitado el día anterior para ganar a Shapovalov, anulando dos bolas de rotura.

'Llevo más partidos, he estado trabajando bien. Más allá de la resistencia, me faltaba un pelín de chispa y era lo que estaba buscando. Hoy otra vez defendí mejor, leí mejor el juego y eso para mí es lo importante. Hubo muchos puntos largos, he tenido la capacidad de jugar otra bola más dentro', consideró.

También tranquilizó sobre su estado después de que cayera durante el primer set del partido contra Zverev y sufriera unas heridas en varias partes del cuerpo.

'Me dolían varias partes del cuerpo, porque tengo heridas por diferentes lugares. Fue en una carrera, se me quedó el pie clavado por la línea. Me he pegado un golpe en la muñeca, me he asustado un poco, pero a los pocos segundos me di cuenta de que no era nada', dijo. EFE