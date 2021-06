Nadal: 'Hasta ahora no me he complicado, pero llega lo más difícil'

París, 5 jun (EFE).- El español Rafael Nadal se mostró satisfecho de la forma en la que ha llegado a los octavos de final de Roland Garros, confesó que 'hasta ahora' no se ha complicado, pero que tendrá que mejorar para afrontar a partir de ahora a los mejores.

Junto al serbio Novak Djokovic y al argentino Diego Schwartzman, Nadal es el único que llega a esta fase sin haber perdido un set, algo que el tenista no concede demasiada importancia.

'Estoy concentrado en ganar, rápido o lento, no busco ganar rápido, respeto mucho a mis rivales, si puedo lograr el punto rápido mejor', dijo Nadal, consciente de que tiene que 'mejorar cosas'.

'He hecho una primera semana correcta, tres partidos ganados sin perder ningún set, he vivido situaciones difíciles y otras no. En torneos como este hay que dar pasos hacia adelante', agregó tras derrotar al británico Cameron Norrie, 6-3, 6-3 y 6-3.

Su siguiente rival será el italiano Jannik Sinner, 19 del mundo a sus 19 años, contra quien dijo que tendrá que jugar 'agresivo, con intensidad alta, más largo que hasta ahora, controlando el punto'.

El duelo del año pasado en cuartos de Roland Garros no será una referencia porque 'las condiciones eran diferentes'.

'Es joven, mejora cada semana, tiene golpes excelentes, tendré que ser sólido y agresivo, si no será difícil. Tengo que hacerle jugar en lugares difíciles de la pista, por lo que puedo cometer errores. Está en octavos, no puedes esperarte un rival fácil, pero este no es de los más fáciles. Tengo que jugar mi nivel más elevado para tener opciones de llegar a los cuartos', aseguró.

Sobre su juventud, indicó que puede tener la desventaja de que no se le conoce tan bien y siempre pueden tener un día extraordinario.

Además, agregó, 'Sinner ya tiene experiencia, ha jugado contra los mejores en los torneos más importantes'.

Compartió con él la cuarentena del pasado Abierto de Australia y, dijo, fue una experiencia positiva.

'Es un chico educado, respetuoso, tranquilo trabajador. No puedo decir nada negativo de él. Fueron dos semanas agradables para él y para mi, yo me lesioné la espalda a mediados de la segunda semana, pero para ambos fueron positivas, nos ayudamos mutuamente, tenemos una buena relación'. aseguró. EFE