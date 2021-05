Nadal: 'Mi responsabilidad es dar siempre el máximo e intentar ganar'

Madrid, 5 may (EFE).- Rafael Nadal, que ganó por 6-1 y 6-2 al también español Carlos Alcaraz en un duelo de primera ronda del Mutua Madrid Open de tenis presentado como generacional, elogió a su adversario y subrayó que cada vez que salta a una pista, independientemente del rival, su idea es dar el máximo.

'He ido con la máxima precaución y la responsabilidad la tengo siempre que salgo a la pista desde hace muchos años. Cuando salgo a la pista mi responsabilidad es dar el máximo e intentar ganar. Creo que mis objetivos van más allá de este partido en sí. Era un partido de primera ronda y he venido para hacer lo mejor para pasar, que era el objetivo; y se ha pasado. Es una victoria importante para mí y que me da la posibilidad de jugar otra vez delante de este público que es fantástico', relató el primer favorito del torneo madrileño.

Nadal rechazó que tuviera que enseñar nada a nadie aunque se mostró abierto a cualquier necesidad de Alcaraz.

'No tengo que enseñar nada a nadie. Está bien acompañado. Tiene a su equipo, que le enseña las cosas. Si algún día tiene alguna duda encantado en explicarle cosas. Estamos para ayudarnos. Es un gran chico y de tenis no hablamos. Tienes esa duda del desconocimiento. Jugar contra jóvenes tiene un peligro y es que sus niveles oscilan mucho. Tienen ese potencial que no conocen al cien por cien pero que son capaces de desarrollar', apuntó el vencedor de 20 torneos de Grand Slam.

El número dos del mundo desveló lo que comentó a Carlos Alcaraz al final del encuentro. 'Le he dicho que 'mala suerte' y que un placer y que a seguir. Es muy joven y lo único que tiene que hacer es seguir y desearle lo mejor para lo que viene. He hablado con él cuando hemos coincidido en torneos. Al final he intentado estar simpático y cercano con él', dijo y explicó el por qué de los elogios a Alcaraz.

'Hay muchas cosas que demuestran lo que veo. No se ha quejado en todo el partido. Ha tenido una actitud muy buena aun perdiendo como ha perdido. En Australia estuvo confinado quince días y ni una queja, cuando ha entrenado ha estado con la actitud adecuada. No tengo necesidad de ensalzar a nadie y si lo digo es porque lo siento. Necesitamos que salga alguien nuevo en el tenis español pero no hay que cargarle de presión. Tiene un gran futuro por delante y ojalá que haga el camino que todos esperamos que haga', señaló Nadal.

El primer favorito del torneo mostró un gran nivel en su estreno. 'Los partidos de primera ronda siempre son complicados y creo que para ser primera ronda he jugado muy bien'.

'Me siento cómodo con el servicio otra vez. He recuperado unas cuantas cosas que por el tiempo sin competir y por unos vicios que uno adquiere con el trabajo que hemos hecho, el 'abc' que tenía que recuperar está recuperado. Desde que he llegado a Madrid estoy sacando bastante bien y espero que sea la tónica normal. Siempre hay un por qué, que es de rutina, de confianza. La victoria en Barcelona me ayudó a eso y con esa tranquilidad he dado pasos hacia adelante', concluyó. EFE