Nadal: 'No creemos que haga falta crear una nueva organización'

Londres, 15 nov (EFE).- Rafael Nadal explicó, después de ganar su primer partido en las Finales ATP, que, en su opinión, no hace falta crear una nueva organización de tenistas como la que ha hecho el serbio Novak Djokovic.

El balear, que compareció en rueda de prensa tras aplastar a Andrey Rublev, aseguró que el circuito ha mejorado en los últimos años y que no ha hablado con Djokovic sobre la nueva asociación creada por el serbio.

'No he hablado con Djokovic sobre esto, pero te voy a dar mi opinión, no porque creen una nueva organización van a ayudar más de lo que lo estamos haciendo nosotros', afirmó el español.

'Si comparamos el circuito hoy con hace seis o siete años, la mejoría en término económicos y en otras circunstancias son significativamente grandes. Creemos que no hace falta crear otra organización', apuntó.

Sobre el encuentro ante Rublev, Nadal manifestó que no fue un partido perfecto, pero que el ruso falló más de lo habitual y que él, al haber estado acertado con el saque, logró mucha ventaja.

'Si estás bien con el saque en estas pistas, al rival se le complica mucho. He jugado un partido inteligente y es para estar muy contento por la victoria. A nivel de servicio me ha ayudado a jugar más relajado y aplicar mejor lo que habíamos preparado. Espero que esta victoria me ayude a hacer un buen entreno mañana', reflexionó Nadal.

Además, Nadal también habló sobre su próximo rival, el austríaco Dominic Thiem, del que dio que es un 'gran jugador' que 'está mejorando cada año'.

'Estoy muy contento de que ganara su primer Grand Slam porque es de los que más se lo merece por lo mucho que trabaja'. EFE