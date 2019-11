Nadal: 'No puedo pensar en la Copa Davis cuando estoy en Londres'

Londres, 8 nov (EFE).- El español Rafael Nadal descartó pensar en la Copa Davis aún y explicó que espera estar listo tanto para las Finales ATP de Londres como para el evento de Madrid que comenzará el 18 de noviembre.

En declaraciones a los medios españoles desplazados a la Copa de Maestros, el número uno del mundo detalló su estado físico a tres días de su debut en el torneo, después de haberse tenido que retirar en París-Bercy por una pequeña distensión abdominal.

'Sabemos que no es un problema grave. Las imágenes me dan la posibilidad de estar aquí, luego hay que ver cómo evoluciona todo, haciendo las cosas de la manera más prudente posible. No podemos dar ningún paso en falso', explicó.

El balear comenzó a entrenar el saque este jueves de manera suave e irá aumentando la intensidad con el paso de los días con el objetivo de estar preparado para el lunes, cuando se estrenará en sesión nocturna ante el alemán Alexander Zverev.

'Ayer saqué muy despacio. Hay que ir añadiendo poco a poco esfuerzo sobre la zona. Estoy con la ilusión de que las cosas pueden salir bien y con la esperanza intacta de poder llegar bien. Para jugar desde el fondo no tengo ningún dolor, ni sacando ayer tampoco', añadió.

'Cuando uno tiene una pequeña lesión muscular y el espacio de tiempo es menos de una semana hay que ser máximo prudente posible, no me siento incómodo pero no he sacado (al máximo), hay que ver cuando saco al 100 % y hasta mañana no va ser', agregó.

Además, Nadal descartó que esté en una situación parecida a la de 2017, cuando se presentó al torneo con dudas por un problema en la rodilla y se tuvo que retirar después del primer encuentro.

'Creo que es una situación diferente, en 2017 estaba mal, vine muy mal de la rodilla. Aquello era una cosa mucho más crónica, esto es algo puntual, en el momento que ha pasado solo tengo una semana de margen. Los médicos son positivos y mis sensaciones son buenas. Con las cosas musculares sabes que un paso en falso puede tirar por tierra todo lo demás', dijo el manacorense. EFE