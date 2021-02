Nadal: “Para aspirar a lo que quiero mi espalda tiene que estar mejor”

Melbourne (Australia), 9 feb (EFE).- El español Rafael Nadal (2) aseguró tras su victoria en primera ronda del Abierto de Australia ante el serbio Laslo Djere que para aspirar a lo que quiere, es decir al título, necesita estar mejor de la espalda.

“Cuánto más alargue mi andadura en el torneo, más opciones tendré de solucionar el problema en la espalda. He tenido que sacar con un movimiento diferente y hoy me ha dado para ganar”, comentó tras superar el primer obstáculo por 6-3, 6-4 y 6-1, en un partido en el que cedió un juego al servicio y sumó cinco saques directos.

“Cuando caigo tras el saque y tengo que ir a por la siguiente bola viene el problema, cuando uno saca pensando en qué hacer para que no vaya peor la situación. Al resto no tengo problema”, señaló.

El balear también explicó una de las posibles razones por las que las pistas de Melbourne Park son más rápidas en esta edición y comentó que puede que sea un remedio para solventar el problema del año pasado, en el que las pelotas se volvían rápidamente muy pesadas y se abrían.

“Yo creo que la solución era cambiar la pelota y no la pista. A mí no me viene mal una pista rápida, si estuviera bien es un tipo de pistas que me viene bien”, agregó.

No escatimó en elogios para dos de los jóvenes con más proyección del circuito, el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, de quienes dijo que son “humildes y trabajadores” y que tienen “todos los ingredientes para ser grandes campeones”. EFE