Nadal: 'Puede ser que Tsitsipas sea favorito y lo tengo que asumir'

Barcelona, 24 abr (EFE).- El español Rafael Nadal afirmó que es posible que el griego Stefanos Tsitsipas sea 'el favorito' en la final del Barcelona Open Banc Sabadell, y que eso es algo que tiene que 'asumir' este domingo cuando salte a la pista central del RCT Barcelona-1899.

'Viene de ganar Montecarlo y aquí no ha perdido ningún set. Es una oportunidad para jugar con el mejor jugador del momento, y estoy preparado para ser competitivo y luchar por ganar un partido importante para mí', declaró Nadal tras derrotar a su compatriota Pablo Carreño en semifinales (6-3 y 6-2).

Nadal se mostró contento, por 'haber ido dando pasitos' cada día en el torneo, pero advirtió que el nivel que está exhibiendo actualmente seguramente no le alcance para ganar Tsitsipas: 'Cada día me he ido encontrando mejor, pero mañana tengo que dar un paso más grande para tener opciones reales'.

El once veces campeón en Barcelona ya derrotó en la final de 2018 a Tsitsipas, quien se reveló como un tenista a tener en cuenta en el futuro en aquel abierto de la capital catalana.

'Es un jugador joven que tiene pasión por el juego y es normal mejorar en tres años si trabajas cada día para aumentar tu nivel, que es lo que ha hecho él', opinó Nadal, quien definió al heleno, actual número 5 del ránking mundial, como 'un tenista muy completo'.

'Tiene una derecha y una movilidad espectaculares, es muy agresivo, se va rápido para delante y saca bien. No tiene puntos débiles', destacó el 'rey de la tierra', aun falto de partidos en este 2021 para alcanzar su mejor versión.

Por eso, insistió en que esta final será diferente a la mayoría de las que ha jugado en Barcelona. 'Mañana tengo mucho que ganar y poco que perder. Vamos a ver qué sucede', resumió. EFE