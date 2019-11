Nadal: 'Que no haya dolor en el abdominal es la única cosa positiva'

Londres, 11 nov (EFE).- Para Rafael Nadal la única 'nota positiva' que hubo en la derrota ante el alemán Alexander Zverev en su debut en las Finales ATP fue que no tuvo dolor en el abdominal, zona que le obligó a retirarse del Masters 1.000 de París-Bercy hace escasos días.

Así lo explicó el balear en la rueda de prensa posterior al encuentro en el que cayó ante el germano por 6-2 y 6-4.

'No ha habido problema con el abdominal. No he tenido dolor. Zverev jugó bien y yo mal. Podría buscar razones y excusas, pero lo que importa es que necesito jugar mucho mejor en dos días. Sabíamos que el inicio iba a ser difícil. Hay que ser positivo y competitivo, algo que no he sido hoy', explicó el balear.

Pese a que se ha entrenador en Londres desde el viernes, Nadal reconoció que no ha estado al 100 % en términos de confianza y que era algo predecible.

'Era predecible que no estuviera al 100 %. He tenido que ir con mucho cuidado, no estoy para nada contento. Hoy no he competido bien, la pista tampoco no favorece a ello. De alguna manera tendría que haber encontrado una solución de engancharme al partido', reflexionó.

El español cedió en tres ocasiones su servicio y calificó el quiebre del segundo set como 'catastrófico', añadiendo que no podía permitírselo.

'Es el único torneo en el que te puedes permitir un fallo. Me quedo mal, es lógico. He perdido un partido de una manera que no me ha gustado. Ahora hay que entrenar bien mañana', apuntó.

Preguntado sobre si los problemas físicos le han podido hacer jugar con algo de miedo, Nadal lo negó y manifestó que quizás la preparación de cara a este encuentro no ha sido la adecuada.

'No he tenido miedo al sacar. Me ha faltado ritmo en lo que conlleva el juego en general. Me ha faltado confianza para el ganador, ritmo a la hora de leer los puntos que valían mucho. Me ha pasado el partido demasiado rápido. No he sido capaz de pararlo', puntualizó. EFE.