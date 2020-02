Nadal: 'Sí me gustaría que mis hijos practicasen algún deporte'

Adrian R. Huber

Kuwait, 6 feb (EFE).- Rafael Nadal, ganador de 19 torneos de Grand Slam, con 84 títulos ATP, doble oro olímpico -individual, en los Juegos de Pekín'08; y de dobles en los de Rio'16, Brasil- y cinco veces ganador de la Copa Davis; es, sin duda, una de las más importantes figuras de toda la historia del tenis.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en Kuwait durante la inauguración de la 'Rafa Nadal Academy', horas antes de partir hacia Suráfrica, donde jugará un partido benéfico contra el suizo Roger Federer, el astro mallorquín explicó cómo es su relación con éste y el otro gran dominador del tenis junto a él, el serbio Novak Djokovic; y comentó que le haría ilusión, de tenerlos algún día, que sus hijos practicasen algún deporte.

Pregunta: Usted, Federer y (el serbio Novak) Djokovic llevan muchos años dominando el tenis. Todos son extremadamente competitivos. ¿Cómo es su relación? Con el paso del tiempo, ¿se suavizan las cosas? ¿Se relativiza todo?

Respuesta: Esto es como todo en la vida; uno tiene más afinidad con unos que con otros. No yo: todos. Pero yo he tenido la suerte durante toda mi carrera de que en cada torneo o en cualquier evento llego al vestuario, veo a mis compañeros; y pocos problemas me he buscado. Nunca he tenido la sensación de no querer ver a uno; o de no querer ver a otro. Llego al vestuario, veo a compañeros con los que compartimos muchas cosas, semana tras semana; y me hace feliz poder saludarlos, poder compartir opiniones... y la realidad de momentos que vivimos juntos.

Con los años, aún más. Cuando eres más joven, es verdad que llevas más al extremo la rivalidad y la competitividad. Cuando eres un poquito más mayor pues la ilusión por ganar y por conseguir cosas es la misma; pero sabes que lo que ocurre fuera de la pista no tiene un gran impacto en lo que vaya a ocurrir dentro de la pista.

Y por suerte, entre nosotros, la relación es; y, en la mayor parte del tiempo que hemos compartido en el circuito ha sido, buena. Tanto con Novak como con Roger, como con (el escocés) Andy (Murray); con todos los que hemos tenido una rivalidad más 'viva', si se puede decir así; ahora es más latente. Y lo demuestran las cosas que hacemos.

Novak estuvo ahora conmigo en Kazajistán, a finales de año, haciendo una exhibición para mi fundación. Yo estuve en Milán hace dos años jugando para la suya. Ahora me voy a Suráfrica a jugar una exhibición para la fundación de Roger... y la realidad es que lo hago encantado.

Federer estuvo en la apertura de mi Academia en Manacor... la verdad es que entendemos que es básico ayudarnos, también; y mantener una relación positiva que creo que ayuda también nuestro deporte y a transmitir unos valores que son buenos para los jóvenes.

P: Si algún día tiene hijos, ¿le gustaría que fueran tenistas? ¿Le gustaría que fueran deportistas, al menos? ¿O le da igual esto?

R: Me gustaría que practicaran deporte, el que quisieran. Creo que el deporte... no todo, evidentemente; pero hay muchos deportes que ayudan a crecer con unos valores adecuados de compañerismo, de esfuerzo, de respeto... y creo que es un buen modelo educativo para los jóvenes.

O sea que sí, me gustaría. Pero el deporte no es el único camino para tener una buena formación; hay otros que son muy válidos, también.

Pero yo, como deportista y conociendo lo que es el mundo del deporte, pues sí que me haría ilusión que de alguna manera fueran deportistas. No digo profesionales; pero que tuvieran el espíritu de ser deportistas. EFE