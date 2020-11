Nadal, sobre sus 1.000 victorias: 'Siempre he mantenido la ilusión'

París, 4 nov (EFE).- El español Rafael Nadal, que este miércoles consiguió en el Masters 1.000 de París su victoria número 1.000 como profesional, destacó que nunca ha perdido la ilusión, incluso en los momentos más complicados por las lesiones.

'La clave es jugar muy bien durante mucho tiempo. No hay otra opción que jugar bien durante muchos años para sumar tantas victorias. En mi caso personal, me he enfrentado a momentos difíciles, con lesiones largas y complicadas. Pero siempre he mantenido la ilusión y la pasión para seguir adelante', aseguró Nadal tras imponerse a su compatriota Feliciano López por 4-6, 7-6 (5) y 6-4.

El español, que se convierte en el cuarto tenista de todos los tiempos que alcanza esa cifra de triunfos, también aseguró que ha estado rodeado de 'las personas adecuadas' que le han ayudado 'a mejorar y sobrevivir a los momentos difíciles'.

El triunfo 1.000 fue conmemorado por el torneo con una pequeña ceremonia en la pista, a la que también asistió Feliciano, pero en la que Nadal lamentó que no hubiera público en un pabellón vacío a causa de la pandemia de coronavirus.

El español, que aseguró que ahora irá 'a por la 1.001', aseguró que no se siente 'ni demasiado viejo ni demasiado bueno'.

'Los resultados me dicen que no soy demasiado viejo porque sigo siendo competitivo. Demasiado bueno tampoco, porque he perdido algunos partidos. Por suerte he ganado más que perdido. En este deporte se pierde casi cada semana y vivimos con la victoria y la derrota permanente, vivimos con ello y aceptar las dos opciones nos ayuda a competir de una manera mejor', señaló.

Nadal reconoció que el triunfo ante López no fue sencillo, porque le costó entrar en ritmo ya que era su primer partido en pista dura en 8 meses y el rival se adapta bien a este tipo de superficie.

'Empecé el partido de la peor forma posible. Al final encontré la manera y estoy muy orgulloso de esta victoria. A veces la satisfacción personal es mayor cuando se logra de forma difícil que cuando lo consigues con facilidad', dijo. EFE