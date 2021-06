Nadal, sobre vuelta Carla Suárez: También eres una campeona fuera de la pista

París, 1 jun (EFE).- El español Rafael Nadal, número tres del mundo y vencedor de 20 Grand Slams, felicitó a su compatriota Carla Suárez por su regreso a las pistas este martes en Roland Garros después de recuperarse de un cáncer y consideró que la jugadora ha demostrado ser una campeona fuera y dentro de las pistas.

'Solo quería felicitarte por la actitud y por todo lo que has transmitido durante estos meses tan complicados que seguro que has vivido. Eres una campeona, ya lo eras en la pista, pero ahora lo has demostrado que también que lo eres fuera de la pista', dijo en un mensaje en las redes Nadal.

Después de estar 17 meses apartada del circuito, durante los que se estuvo tratando de un linfoma de Hodgkin, Suárez, de 32 años, debuta este martes por la tarde en Roland Garros frente a la estadounidense Sloane Stephens (n.59 del ránking WTA).

'Estoy muy feliz de tu recuperación y seguro que poco a poco vas a encontrar la fuerza para volver a jugar al tenis o practicar el deporte que te apetezca. Te mando un beso muy grande y muchísimas felicidades', cerró Nadal.

Este Roland Garros será el último que la canaria dispute como jugadora profesional. EFE