Nadal: 'Tengo que mejorar'

París, 5 nov (EFE).- El español Rafael Nadal reconoció, tras su victoria contra el australiano Jordan Thomson que le clasificó para los cuartos de final del Masters 1.000 de París por octava vez, que tiene que mejorar su juego en pista dura, en la que hacía 8 meses que no jugaba.

'En el primer set he estado muy bien (...) En el segundo él ha sacado mejor y a mi me han faltado algunos golpes. Hace casi un año que no jugaba en pista dura, el proceso de mejora continúa. Espero que estos partidos me ayuden a mejorar. Creo que tengo que mejorar', dijo el español tras imponerse por 6-1 y 7-6 (3).

Nadal destacó que supo 'sufrir cuando había que sufrir y rematar cuando se pudo', y destacó que salvo el punto de set que levantó en el segundo, con 5-6 en el marcador, no sintió peligro en ningún momento.

El español reconoció que cometió 'algún error más de lo que (le) gustaría' pero que se puede 'ir satisfecho'.

Nadal aseguró que tiene que ir adaptándose a una pista en la que no ha tenido los mejores resultados y a un torneo que falta en su palmarés, el único Masters 1.000 junto a los de Miami y Shanghai.

'El año pasado es de los que estaba jugando mejor en este torneo hasta que me lesioné en el abdominal. Vengo desde hace tiempo sin jugar en esta superficie. Pero se han ganado dos partidos y es momento de dar un pasito adelante, he hecho un trabajo para poder darlo', indicó.

Su rival será Pablo Carreño, con quien estuvo comiendo antes de sus respectivos partidos de este jueves y con quien dijo tener una muy buena relación.

Nadal habló también de las negociaciones con los torneos para reducir la dotación de los mismos.

'Es momento de estar juntos y ser flexibles, tanto jugadores como torneos, para sobrevivir los más posibles. Tenemos que trabajar para que cuando pase esta pandemia sigamos teniendo buen circuito con una salud económica general. Es momento de abrocharse el cinturón y hacer esfuerzos para que todo siga adelante', dijo.

Como miembro del consejo de jugadores, Nadal aseguró que ahora 'todos tienen que remar en la misma dirección' y 'no buscar cada uno su propio beneficio y pensar en el bien general más que en los personales'. EFE