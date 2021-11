Nadia Murad contará su historia en Canadá pese a la censura de Toronto

Toronto (Canadá), 26 nov (EFE).- La premio Nobel de la Paz Nadia Murad podrá presentar en febrero finalmente su libro, 'Yo seré la última: Historia de mi cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámico', a escolares de Canadá, a pesar de la decisión del consejo escolar de Toronto de anular su presentación por temor a 'fomentar la islamofobia'.

La fundadora del club de lectura A Room of Your Own, Tanya Lee, que inicialmente había programado la presentación del libro y un evento con Murad en Toronto, declaró a Efe que tras la negativa del consejo escolar de la ciudad a permitir el acto, el libro será presentado en todo el país en febrero de 2022 en una serie de eventos en los que participarán centenares de niñas.

Murad, una joven yazidí de Irak a quien el Estado Islámico (EI) convirtió en una esclava sexual cuando tenía 14 años junto con centenares de mujeres de la misma etnia y que actualmente reside en Europa, participará en el evento de forma remota.

Lee denunció a principios de noviembre que el consejo escolar de Toronto (TDSB por sus siglas en inglés), que controla el sistema educativo público de la mayor ciudad canadiense, vetó la presentación de dos libros que había programado A Room of Your Own.

El primero era 'Nothing But the Truth: A Memoir', el libro de Marie Henein, abogada que defendió al periodista canadiense Jian Ghomeshi en un caso de asalto sexual que causó una gran polémica en el país.

El segundo fue 'Yo seré la última: Historia de mi cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámico', de Murad.

Lee declaró a Efe que TDSB le comunicó que la razón para vetar el libro de Henein era por su defensa en los tribunales de Ghomeshi mientras que en el caso de Murad 'porque no les gustó el título' por temor a 'fomentar la islamofobia'.

La fundadora de A Room of Your Own calificó la decisión de TDSB de 'lamentable' y dijo que intentó explicar al consejo escolar que EI es 'una organización terrorista que ha matado a miles de musulmanes que todo el mundo debería conocer'.

Pero a pesar de sus explicaciones, 'TDSB se reafirmó en su decisión' de vetar el libro de Murad.

En el caso de Henein, tras la polémica causada por la denuncia del veto, TDSB reconsideró su posición y ahora permitirá que el club de lectura presente el libro a jóvenes que atienden instituciones educativas del consejo escolar.

El pasado 18 de noviembre, 'A Room of Your Own' presentó el libro de Henein ante estudiantes de otros consejos escolares de localidades en los alrededores de Toronto con la participación de la abogada.

Y en febrero hará lo mismo con el libro de Murad, esta vez con una serie de eventos en todo Canadá que durarán cuatro días y que culminarán con la presentación de 'Yo seré la última: Historia de mi cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámico' el 22 de febrero, Día Nacional contra el Tráfico de Personas en Canadá.

En los cuatro días de eventos, las jóvenes que participarán en las actividades escucharán una presentación de la Oficina del Premio Nobel sobre la historia del galardón, visionarán un documental sobre el tráfico de personas y asistirán a una exhibición virtual del Museo de los Derechos Humanos de Canadá.

Lee dijo a Efe que no va 'a permitir la censura' y añadió que cree en la importancia de los libros y la lectura para niñas.

Tras crecer en un hogar con pocos recursos y sufrir abuso sexual cuando era una niña, Lee creó el club de lectura A Room of Your Own hace cinco años para que niñas de familias con escasos recursos puedan leer libros.

'La gente no se da cuenta que para muchas familias, un libro es un lujo y que para estas niñas, el recibir un libro y hablar con el autor puede cambiar su vida', declaró.

Ahora, gracias a la ayuda que está recibiendo tras la polémica, A Room of Your Own regalará 600 ejemplares del libro de Murad a jóvenes de todo Canadá (excepto Toronto) que podrán charlar en febrero con la Premio Nobel de la Paz. EFE

jcr/rrt