Nairo Quintana, en reposo total por dos semanas tras ser atropellado

Bogotá, 3 jul (EFE).- El ciclista colombiano Nairo Quintana (Arkea Samsic) tendrá que estar en reposo por dos semanas tras sufrir politraumatismos en la rodilla derecha al ser atropellado por un conductor imprudente mientras se entrenaba en una carretera del departamento de Boyacá, del que es oriundo.

'Ha salido el reporte médico y tengo una inflamación en mi rodilla, pero la fortuna que me han comunicado es que no es nada grave. Lógicamente ahora tendré dos semanas de reposo y esperando la evolución de la rodilla', aseguró el excorredor del Movistar en un video compartido por su equipo.

El colombiano, de 30 años, fue revisado por su médico personal y sometido a exámenes como radiografías, ecografía y resonancia magnética, por lo que el médico le sugirió dos semanas de reposo.

Quintana confía en que el reposo no afectará su preparación de cara a la reanudación de la temporada en la que tiene como principal objetivo el Tour de Francia.

A primera hora, el ciclista del Arkea Samsic afirmó que todo ocurrió cuando el automóvil que lo atropelló adelantó el vehículo que lo acompañaba durante su entrenamiento en la carretera que une al municipio de Motavita con Tunja, la capital departamental de Boyacá.

'Se vino detrás, no tuve cómo verlo ni nada, iba por la línea blanca y me atropelló. Tengo un pequeño raspón, un golpe en la rodilla derecha y otro golpe en el muslo izquierdo, que fue donde choqué contra el espejo retrovisor del vehículo que me atropelló', aseguró.

Quintana, ganador del Giro de Italia de 2014 y de la Vuelta a España en 2016, fue anunciado junto al francés Warren Barguil como líder del equipo Arkéa-Samsic para el Tour de Francia que comienza el 29 de agosto en Niza.

Se prevé que el colombiano vuelva a la competición en el Tour de L'Ain entre el 7 y el 9 de agosto, antes de afrontar el Dauphiné, camino del Tour de Francia, competición en la que ha sido dos veces segundo (2013 y 2015) y una tercero (2016). EFE