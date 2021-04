Nairo Quintana:'Voy a la Vuelta a Asturias con la intención de ganar'

Redacción deportes, 29 abr (EFE).- El colombiano Nairo Quintana (Arkea Samsic), ganador del Giro 2014 y de la Vuelta 2016, acude a la Vuelta a Asturias que comienza este viernes 'motivado, en forma y dispuesto a ganar'.

'Conozco bien la Vuelta a Asturias, es un gran evento con mucho desnivel y ya la he ganado. Me presento en esta competición 2021 con ganas y motivación. Sé que es una buena carrera para mí y para el equipo Arkéa-Samsic', dijo el ciclista boyacense.

Quintana, de 31 años, séptimo clasificado en el reciente Tour de los Alpes, llega dispuesto a demostrar su progresión física después de sendas operaciones en sus rodilla.

'Acabo de salir de un Tour de los Alpes que me permitió progresar. Allí recuperé una condición física que me permitió volver a competir en montaña con la mayoría de mis rivales directos. Me tomó algunas semanas reconstruirme de mis dos operaciones de rodilla, y ahora me siento cada vez mejor'.

Ante todo, el líder de la escuadra francesa tratará de luchar por lo más alto del podio en los tres días de competición.

'Quiero ganar esta carrera, pero tendremos que aprovechar las oportunidades que se nos presenten en la carrera. La competencia, tal como ha sido desde el comienzo de la temporada, será feroz y no debe pasarse por alto. Nosotros también tendremos que estar a la altura'. EFE