Nakamura, Ding y Caruana acompañarán a Carlsen a las semifinales

José Antonio Diego

Madrid, 29 abr (EFE).- Los estadounidenses Hikaru Nakamura y Fabiano Caruana y el chino Ding Liren se han clasificado, a falta de una ronda, para las semifinales del torneo por internet Magnus Carlsen Invitational, donde ya les espera el propio jugador noruego, actual campeón del mundo de ajedrez.

Nakamura batió en el desempate a Ding Liren y Caruana dominó claramente al francés Maxime Vachier-Lagrave, de forma que se produjo un triple empate en cabeza entre Nakamura, Carlsen y Caruana (13 puntos). Ding tiene uno menos y a continuación, ya eliminados, figuran el ruso Ian Nepomniachtchi y el iraní Alireza Firouzja (6), Vachier-Lagrave (5) y el holandés Anish Giri (4).

El torneo se disputa a siete rondas, todos contra todos entre los ocho contendientes, mediante encuentros a cuatro partidas de 15 minutos por jugador (más 10 segundos de incremento por movimiento), en una primera fase que selecciona a los cuatro semifinalistas.

Las primeras partidas del miércoles registraron en los dos tableros curiosas huidas del rey negro hacia el flanco opuesto, mucho más tranquilo, para escapar del fuego enemigo.

En la segunda, una berlinesa, Nakamura omitió una línea ganadora contra Ding por tomar un peón, y el inmediato cambio de damas restableció la igualdad posicional. El chino entregó la calidad (torre por pieza menor) a cambio de dos peones y no tuvo problemas para empatar en 56 movimientos.

Los contendientes se concedieron una tregua en la tercera partida, otra berlinesa que acabó en tablas después de 29 movimientos, y el encuentro se fue igualado a la cuarta y última, una catalana que terminó igualmente en tablas.

El choque se fue al desempate en la modalidad Armagedón: las blancas tienen cinco minutos frente a los cuatro de las negras pero están obligadas a ganar.

Nakamura, por sorteo, eligió negras. Ding abrió con una inglesa y, tras un intercambio de golpes en el centro, se vio perdido ante el número uno mundial de partidas relámpago (5 minutos), que liquidó la batalla con una clavada de torre. El chino tuvo que rendirse en la jugada 29.

En el otro encuentro, a Vachier-Lagrave sólo le valía vencer a Caruana para llegar a la última ronda con alguna opción de meterse en las semifinales. Pero el francés colapsó con negras en el primer juego, una defensa eslava. En una posición inferior, cometió el error fatal (44...Df4) que le encerró en una red de mate.

Caruana obtuvo en la segunda una posición muy sana en un gambito de dama. El estadounidense llegó a un final con peón de más pero insuficiente para ganar. Acordaron tablas en 41.

Vachier-Lagrave necesitaba ganar las dos siguientes (no le valía vencer en el desempate) para no quedar fuera de las semifinales, pero no encontró nada con blancas. Al contrario, Caruana, en un final con peón de más, jugó a ganar el dos contra uno con damas en el tablero. Llevó uno de sus infantes a séptima línea y cuando las negras se quedaron sin jaques, tuvieron que rendirse.

Con el encuentro ganado y las semifinales garantizadas, Caruana se relajó hasta el punto de regalar un caballo a su rival, que al menos tuvo la satisfacción de cerrar su derrota con un triunfo.

La séptima y penúltima ronda se completa este jueves con los encuentros un encuentro entre dos clasificados, Ding Liren y Magnus Carlsen, y dos eliminados, Nempomniachtchi y Firouzja. EFE