Namibia vota en calma para definir si Hage Geingob continúa en el poder

Johannesburgo, 26 nov (EFE).- Algo más de 1,3 millones de namibios están llamados a votar este miércoles en unas elecciones presidenciales y parlamentarias, durante una jornada que transcurre sin incidentes y en la que el actual presidente, Hage Geingob, y su partido parten como favoritos a la victoria.

Los colegios abrieron a las 07.00 hora local (05.00 GMT) y desde primera hora ya se veían largas colas de electores a la espera de ejercer su derecho al voto, que se realiza de forma electrónica.

'Soy namibia y votar es mi derecho. Vine con mis nietos. La gente debe ir a votar. Si creen que el cambio no llegará, deben ir a votar para ver ese cambio', contó al diario local The Namibian Liita Wapunduka una vecina de la localidad de Tsumeb (norte), que acudió a su colegio electoral a las cuatro de la mañana para ser la primera en la fila.

El oficialista SWAPO (siglas en inglés de Organización Popular del Suroeste de África), gobernante en Namibia desde la independencia del país de Sudáfrica en 1990, no tiene grandes rivales, por lo que aspira a conquistar una nueva mayoría superior a los dos tercios y un segundo mandato de cinco años de Geingob.

Desde la oposición, sin embargo, busca dar la sorpresa el candidato Panduleni Itula, un exdentista y abogado que se presenta de forma independiente pese a estar afiliado al SWAPO, con la vista puesta en dividir el voto presidencial.

Su arma principal es el descontento, especialmente entre la juventud, por la deteriorada situación económica del país -pese a sus importantes recursos mineros, Namibia está en recesión desde 2016- y las acusaciones de corrupción que mancharon en los últimos tiempos al Gobierno de Geingob, como el escándalo de sobornos pesqueros que forzó la salida de dos ministros hace solo unos días.

El alto desempleo y el reto incumplido de acortar la brecha entre los más ricos y los más pobres, así como la delicada situación del país a causa de la actual sequía que azota el sur de África -y que mantiene a casi un tercio de la población namibia con necesidad de asistencia del Gobierno- también jugarán un papel relevante en el posible desgaste del oficialismo.

El aspirante del Movimiento para la Democracia y el Progreso (RDP), McHenry Venaani, y la primera candidata femenina de la historia de Namibia, Esther Muinjangue, entre otros candidatos. buscan a su vez restar fuerza al predominio aplastante del oficialismo.

A largo de la historia de Namibia SWAPO no ha hecho más que ampliar su poder en el país, pero en esta ocasión las predicciones no son tan optimistas y no se descarta que Geingob pase apuros para revalidar la Presidencia.

Los 4.241 colegios habilitados por todo el país para la votación permanecerán abiertos hasta las 21 horas (19.00 GMT). EFE