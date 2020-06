Nani recuerda la lesión de su amigo Ronaldo en la Eurocopa de 2016

Lisboa, 16 jun (EFE).- El jugador portugués del Orlando City y exfutbolista del Valencia Nani repasó la participación de Portugal en 2016 en la que fue la Eurocopa más especial de la historia del país luso, que la conquistó por primera vez y en la que destacó el momento de 'inmenso impacto' que supuso lesión Cristiano Ronaldo en la final.

En una entrevista para el canal de la UEFA, el veterano jugador de 33 años recordó que en un principio pensó que Cristiano se reincorporaría al partido, pero cuando Ronaldo le dijo que no podía soportarlo más y que, por tanto, el sería el capitán el resto del partido, le entraron 'escalofríos y tristeza'.

'No te preocupes, ganaremos esto por ti. En el momento en que me puso el brazalete, las lágrimas me vinieron a los ojos. Creo que todo el equipo entendió lo que significaba ese momento. Luchamos por él y le ayudamos a ganar el título, un merecido homenaje a un jugador que había dado mucho a su equipo y a su país y que hasta entonces en el torneo estaba siendo decisivo', afirmó.

Nani también recordó anécdotas del seleccionador Fernando Santos, que este martes renovó su cargo hasta 2024, como cuando les dijo que no volvería a su casa hasta el 11 de julio, lo que supuso 'un factor de motivación' para todo el grupo.

Tras la final, en la que Portugal venció a Francia por 1-0 con un gol de Éder en el minuto 109, Nani se sintió 'el hombre más feliz del mundo' y afirmó que 'ganar un título con la selección nacional es el sueño de todo jugador, y llevar la camiseta de tu país, algo único'.

EFE