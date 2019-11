Nani Roma confía en la nueva generación que quiere cambiar A. Saudí

París, 20 nov (EFE).- El piloto español Nani Roma, que este miércoles asistió a la presentación del recorrido del próximo Dakar en París, aseguró a Efe que da un voto de confianza a la nueva generación de ese país que quiere cambiar las cosas.

'Lo primero de todo es que creo que le debemos respeto a un país en el que estamos invitados', aseguró el subcampeón de la pasada edición del Dakar preguntado sobre el respeto a los derechos humanos en ese país.

Roma aseguró haber visitado recientemente el país y notó que 'hay una joven generación que quiere cambiar las cosas' y consideró que 'el Dakar puede contribuir a apoyar ese cambio'.

'Si mi deporte puede ayudar a esa nueva generación a cambiar las cosas estoy contento. Sabiendo que hay cosas que no nos gustan y que los cambios tienen que ir poco a poco, porque hay una generación muy tradicional', explicó.

Sobre el recorrido, Roma aseguró que el primer Dakar en Arabia Saudí supondrá 'cierto retorno a los orígenes', porque el desierto de ese país le recuerda al que el rally encontraba en países como Mauritania y Libia, antes de verse obligado a emigrar a América Latina por la amenaza terrorista en África.

'Es un lugar desconocido, un desierto nuevo, pero creo que vamos a volver a cosas que ya vivimos en África, sin público, solos en medio de las dunas, con mucha carrera nocturna porque anochece temprano', dijo.

Roma, ganador de la categoría de motos en 2004 y de coches en 2014, se mostró convencido de la dureza del recorrido preparado por el nuevo director, el expiloto David Castera.

'Lo único que conozco del nuevo rally es a David y sé que nos habrá preparado cosas muy duras', aseguró el piloto español.

Roma, que será uno de los más veteranos participantes de la edición, confió en poder apoyarse en su experiencia africana para afrontar el nuevo país.

'No hay mucha gente que haya conocido el rally en África, que no sabe lo que es correr sin gente por todas partes, en un terreno más hostil y solitario. Aquí hay que saber mantener el ritmo y, además, hay poco tiempo para reparar el coche. Creo que me favorece este terreno', señaló. EFE