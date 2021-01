Nani Roma: 'Ha sido otro día positivo y el coche está entero'

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- El español Nani Roma (Bahrain Raid Xtreme), décimo clasificado en la séptima etapa del Rally Dakar, una maratón de 284 kilómetros de enlace y 453 de especial, valoró este domingo como 'un día positivo' y celebró que su coche 'está entero'.

'Hemos intentado conducir lo mejor que hemos podido. Al inicio el consumo se nos ha disparado mucho y he decidido reducir un poco la velocidad porque no tenía claro cómo era la especial, si era toda igual que el inicio y andaríamos escasos de gasolina. Luego hemos visto que no, que se han puesto las pistas más duras, con piedras, y hemos podido termina bien', explicó.

Nani Roma se mostró satisfecho: 'Ha sido otro día positivo y el coche está entero. No hay nada que reparar, aunque tenemos que mirar una serie de listas por verificar'. EFE