Navalni dice que no se rendirá tras prohibir la justicia sus organizaciones

Moscú, 9 jun (EFE).- El líder opositor ruso, Alexéi Navalni, aseguró hoy que no se rendirá y seguirá luchando contra la corrupción y por arañar votos al partido gobernante Rusia Unida tras prohibir este miércoles la Justicia varias de sus organizaciones, entre ellas su movimiento político.

'¿A quién le importa cómo nos llamen? El Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) no es el FBK. La oficina de Navalni no es la oficina. No somos un nombre, ni un trozo de papel ni una oficina', señaló el opositor a través de su equipo en su cuenta de Instagram.

'Somos un grupo de personas que nos unimos y organizamos a los ciudadanos de Rusia que están en contra de la corrupción, (luchamos) por unos tribunales justos y la igualdad de todos ante la ley. Hay millones de ellos y mientras estén, no iremos a ninguna parte', dijo Navalni a sus seguidores.

El opositor y activista anticorrupción, actualmente en prisión por un antiguo caso penal, afirmó que ahora hay que cambiar, evolucionar y adaptarse a la nueva realidad.

Un tribunal de Moscú declaró hoy 'extremistas' a las oficinas de su movimiento político repartidas en varias regiones del país, el FBK -azote del enriquecimiento ilícito entre altos cargos rusos- y el Fondo para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos (FZPG).

'Pero no nos retiraremos de nuestros objetivos e ideas. Este es nuestro país y no tenemos otro', prometió Navalni.

'Por favor, quédese con nosotros. Siga lo que hacemos y apóyenos. Realmente necesitamos apoyo', recalcó, al tiempo que pidió a sus seguidores registrarse en la página del 'Voto inteligente' de cara a las elecciones parlamentarias de septiembre próximo.

El 'Voto inteligente' es una campaña ideada por Navalni que consiste en apoyar al candidato que tenga más opciones de derrotar al representante del gobernante Rusia Unida, lo que preocupa al Kremlin.

Las autoridades consideran que esa campaña, que ha permitido desbancar a los oficialistas de varias asambleas parlamentarias regionales, es 'un instrumento de injerencia extranjera en las elecciones rusas'.

Aunque Navalni cumple dos años y medio de cárcel, sus aliados quieren seguir adelante con ese voto contra Rusia Unida, que cuenta con la mayoría constitucional en la Duma.

'Estoy seguro de que toda esta prisa (de desmantelar las organizaciones de Navalni) está relacionada con el hecho de que las autoridades tienen un miedo terrible al 'Voto Inteligente', escribió el líder opositor ruso. EFE