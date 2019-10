Navarro asegura que el objetivo es 'ganar la carrera'

Phillip Island (Australia), 26 oct (EFE).- El español Jorge Navarro (Speed Up), autor del mejor tiempo de entrenamientos para el Gran Premio de Australia de Moto2, ha asegurado que 'el objetivo es intentar ganar la carrera' ya que si lo hace 'el Mundial se estirará hasta Malasia'.

'Más que pensar en Álex, tengo que pensar en mí para sacar el mayor número posible de puntos, y ojalá pueda llegar con el título vivo a Valencia por mi parte', continuó Navarro sobre las posibilidades de frenar las opciones al título de su compatriota Alex Márquez.

Al referirse a los entrenamientos, comentó que 'había dos o tres puntos que eran de sobrevivir, porque no sabías con qué fuerza iba a venir el viento. A veces era constante, a veces una ráfaga, y se te cerraba la dirección y por eso había que ir con cuidado e intentar hacer el tiempo lo antes posible, porque aquí ya se sabe que de un momento a otro puede llover'.

'Estoy contento porque tenía el circuito en el calendario marcado como una prueba a superar, porque sabía que sería difícil, pero ayer fui tercero, hoy en la pole y mañana podré luchar', afirmó convencido de sus posibilidades.

Y, al ser preguntado por las condiciones de la carrera tras los acontecimiento de hoy, Jorge Navarro comprendió que 'después de ver la caída de Miguel -Oliveira- se entiende que lo parasen, porque era peligroso'.

'A mí me ha pasado algo parecido cuando me ha pasado Gardner -Remy-, que con la estela que abre me ha abierto más, pero menos mal que yo tiendo a no abrirme mucho en la primera curva ya que de haberlo hecho, me habría ido a lo verde', afirmó.

Navarro comentó que las previsiones meteorológicas dicen que 'el aire cambia de dirección; hoy era suroeste y mañana será noroeste y con mucha menos intensidad ya que hoy había una media de cuarenta y pico con ráfagas de 60 y mañana será una media de veinte largos con ráfagas de treinta y pico. Mucho menos viento, lo que es un día normal en Phillip Island'. EFE