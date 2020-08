Navarro asegura que la clave del León es la ausencia de envidias

León (México) 17 ago (EFE).- El defensa del León Fernando Navarro aseguró este lunes que la clave en el elevado rendimiento de León en la liga de México es la ausencia de envidias, lo cual les ha permitido mantener la regularidad.

'No existen las envidias en este equipo; cuando hay ese tipo de cosas, los proyectos no funcionan y algo en lo que insiste nuestro entrenador, Ignacio Ambríz, es en que un grupo no funciona si alguien piensa antes en sí mismo que en el conjunto', reveló a Efe.

El León de Ambríz ha sido protagonista desde el Apertura 2018 con un estilo de juego ofensivo, con el cual alcanzó la final del Clausura 2019.

Para Navarro, el estilo de juego instaurado por Ambríz le ha beneficiado pues llamó la atención del seleccionador del Tri, el argentino Gerardo 'Tata' Martino, quien lo llamó a la selección nacional.

'Hay cosas que he aprendido en el León, por ejemplo analizo vídeos de mi juego para ver en qué puedo mejorar. Quiero ser más ofensivo y ahora que fui considerado por el profesor Martino, estoy con la idea de hacer bien las cosas en el León para cumplir mi sueño de ir a un Mundial', aseveró.

Navarro, de 31 años, recibió su primer llamado a la selección mayor de México el año pasado y aseguró que a estas alturas de su carrera no le obsesiona el Mundial, un premio que puede llegar o no y prefiere ver como un sueño.

'Tampoco es algo que me frustre. Si yo supiera por mí mismo que dejé de hacer cosas, sí me pesaría, pero estoy con la mentalidad de dejar todo en la cancha para que la decisión no quede en mí, sino en Martino. Si puedo aportar algo diferente a la selección, ya será decisión suya', agregó.

Navarro es un fijo en la alineación del León, pero ha jugado solo 32 minutos en el Apertura 2020, bautizado por la Liga Mx como torneo Guardianes, debido a que sufrió la COVID-19 y debió recuperarse.

'Lo tomé como una lesión; después de dos semanas pude entrenarme levemente y luego más intenso porque sí había secuelas al respirar. Apenas regresé a la banca para el juego contra Pachuca de la fecha cuatro', concluyó.

El jugador es candidato a aparecer en la alineación este lunes cuando el León recibirá al Tijuana en busca de tres puntos que lo metan entre los tres primeros de la clasificación.EFE