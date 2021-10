Navarro: 'Gasol siempre ha dado un paso más porque es un líder'

Barcelona, 5 oct (EFE).- El director general de baloncesto del Barça, Juan Carlos Navarro, calificó a su amigo Pau Gasol, que este martes anunció su retirada del baloncesto profesional, como una persona que 'siempre ha dado un paso más porque es un líder'.

La que fuera leyenda del equipo azulgrana y la selección española estuvo presente en el acto que se ha celebrado en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, donde el ala-pívot catalán confirmó su adiós de las pistas.

Durante su discurso, Gasol tuvo palabras de recuerdo para Juan Carlos Navarro, que en declaraciones a los medios de comunicación del club agradeció que su amigo pensara en él.

'Hacía tiempo que no me emocionaba tanto. Me gustaría agradecerle las palabras hacia mí. Si he podido ayudarle aunque sea un poquito en ser mejor compañero, mejor persona o mejor jugador, imagínate', destacó el ahora ejecutivo del baloncesto azulgrana.

Asimismo, señaló que fue 'un placer jugar con él y compartir tantos momentos dentro de la pista y fuera de ella' con una persona que, según Navarro, 'siempre ha creído en él'.

'Ha hecho tantas cosas porque ha estado en un grupo grande, pero él siempre ha dado un paso más porque es un líder', zanjó. EFE

