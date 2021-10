Navarro: 'Ha sido un placer jugar con él y compartir tantos momentos'

Barcelona, 5 oct (EFE).- El director deportivo de la sección de baloncesto del Barça, Juan Carlos Navarro, manifestó que 'ha sido un placer jugar y compartir tantos momentos' con su amigo Pau Gasol, que este martes anunció su retirada a los 41 años.

'Hacía tiempo que no me emocionaba tanto. Agradecerle a Pau (que ha dicho de Navarro que le enseñó el valor de la amistad) sus palabras. Si he podido ayudarle, aunque sea un poquito, a ser mejor compañero, mejor persona o mejor jugador, estoy superagradecido', declaró tras asistir, en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, al acto de su retirada.

El excapitán azulgrana se deshizo en elogios hacia el mayor de los Gasol: 'Él nos ha abierto tantas puertas... y todo lo que está haciendo a nivel humanitario y social... Es un tío emprendedor que nunca se conforma. Él siempre ha dado un paso más; es un líder'.

Para Navarro 'ha sido enriquecedor' compartir baloncesto y muchos otros momentos vitales con el de Sant Boi y reconoció su satisfacción por haber podido convencer al Barça y a su amigo de que volvieran a hacer coincidir sus caminos la temporada pasada.

'Estoy muy contento por haber sido un poco participe de esa situación', concluyó. EFE

gmh/apa