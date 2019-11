Navarro: 'Todos tenemos que dar un paso adelante para luchar por el Mundial'

Cheste (Valencia), 17 nov (EFE).- El piloto español Jorge Navarro (Speed Up), que acabó tercero en la carrera de Moto2 del GP de la Comunidad Valenciana y cuarto en el Mundial, indicó en rueda de prensa que deben dar todos un paso más en la próxima temporada para poder luchar por el título de la categoría.

'Este año hemos sido claros candidatos, toda la temporada hemos estado muy cerca y al final hemos acabado cuartos. Es una lástima no haber acabado en el podio final, pero el sabor de boca tiene que ser bueno', apuntó.

'Hay que aprender de lo que nos ha faltado este año, para hacer el próximo un buen año porque tengo todo, la gente justa a mi alrededor, la moto funciona bien y estoy en un buen nivel de forma. Todos tenemos que dar un pasito adelante para poder luchar por el mundial', añadió.

Sobre el desarrollo de la última carrera del mundial, el piloto valenciano aseguró que se sentía con muy buenas sensaciones para haber ganado la carrera, aunque apuntó que el viento le perjudicó y no pudo luchar con Brad Binder y Thomas Luthi por la victoria.

'Hoy me he levantado con el ánimo de ganar, en el 'warm up' hemos hecho un buen trabajo, con ajustes en la moto que me hacían ir cómodo, pero en carrera, con el viento, he perdido 'feeling' en el tren delantero y eso ha hecho que fuera con el gancho detrás de ellos (Binder y Luthi)', indicó.

'En la última vuelta cuando Manzi me ha pasado en la seis, he pensado tercero vale, pero cuarto no. Tenía que acabar en el podio hoy y en la curva ocho le he pasado y he tirado al máximo hasta el final. He conseguido el podio aunque me queda un poco de mal sabor por no haber logrado la victoria en casa porque lo teníamos todo, pero las carreras son así', apostilló.

Navarro aseguró que este año ha sido su mejor temporada profesional, a pesar de que en Moto3 acabó tercero 'porque he hecho muchos más puntos, muchos más podios, más poles y las sensaciones han sido muy buenas'.

'Este año he aprendido mucho a salvar buenos resultados, no siempre se puede ir al máximo, aunque creía que hoy era el día de ganar, pero durante la carrera no me encontraba igual', finalizó. EFE