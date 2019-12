Nedved: 'Considerado que el año pasado nos tocó el Atlético, no nos quejamos'

Roma, 16 dic (EFE).- El checo Pavel Nedved, vicepresidente del Juventus Turín, dijo este lunes que no se queja del emparejamiento con el Lyon en los octavos de final de la Liga de Campeones y recordó que el año pasado, pese a clasificarse como primero a la fase de eliminación directa, le tocó un exigente cruce con el Atlético Madrid.

'No nos quejamos, considerado que el año pasado nos tocó el Atlético. Pero en la Liga de Campeones si no llegas en forma a febrero y marzo, no hay nada que hacer. Los precedentes son favorables para nosotros, pero no cuentan nada, solo cuenta el estado de forma', afirmó Nedved al acabar el sorteo de Nyon, en declaraciones a 'Sky Sport'.

'La Liga de Campeones no debe ser una obsesión, sino un objetivo concreto. Creemos que estamos al mismo nivel que los demás grandes en la pelea para ganar, aunque luego es suficiente jugar mal 45 minutos para estar fuera', prosiguió.

No dudó en destacar la importancia que tendrá el portugués Cristiano Ronaldo en las opciones del Juventus de levantar una Copa de Europa que le falta desde 1996.

'Es un campeón y en el momento de la necesidad siempre aparece. Tuvo algunos problemas físicos, pero ahora está recuperando su mejor forma', afirmó sobre CR7, quien marcó este domingo un doblete en el triunfo 3-1 contra el Udinese en la Serie A. EFE