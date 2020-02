Negociar con Al Qaeda ya no es un tabú en el Sahel

Mohamed Siali

Rabat, 24 feb (EFE).- La negociación con los yihadistas en el Sahel, un rumor no confirmado durante mucho tiempo en Mauritania, ha sido mencionada abiertamente en Mali por el propio presidente, Ibrahim Boubacar Keita, aunque los expertos dudan de su viabilidad y sus resultados.

'Hablar con los yihadistas y luchar contra el terrorismo no es contradictorio. Hoy tengo el deber de crear todos los espacios posibles para que podamos lograr alguna pacificación', dijo el presidente maliense, Ibrahim Boubacar Keita, en una entrevista del pasado 10 de febrero a medios franceses.

Boubacar evocaba esa posibilidad en medio de un deterioro de la situación de seguridad en el país, donde no pasa una semana sin que se lleve a cabo un ataque contra las fuerzas del orden o los cascos azules de la ONU.

En su entrevista, el mandatario maliense llegó a elogiar al jefe del grupo terrorista Nusrat al Islam wal Muslimin (GSIM, por sus siglas en francés), Iyad ag Ghali, quien se mueve en la órbita de Al Qaeda, y subrayó que la negociación con él es una de las vías para detener el aumento 'exponencial' de las víctimas del terrorismo.

Pese a sus dudas sobre la viabilidad del diálogo, expertos consultados por Efe subrayan que si Ag Ghali y su 'número dos' Amadou Koufa dejan las armas, el Gobierno puede aspirar a la 'neutralidad' de sus entornos étnicos, tuareg y peul, respectivamente, y presentar al GSIM como un 'grupo extranjero', lo que puede facilitar su desarticulación.

Sin embargo, Boubacar no mencionó al otro gran actor yihadista en la zona, la rama regional del Estado Islámico (EI), más radical que Al Qaeda, y las alusiones del presidente se limitaron al GSIM, que cuenta supuestamente con más apoyo popular.

YIHADISTAS CON RESPALDO ETNICO

El GSIM fue creado en marzo de 2017 a través de la fusión de los grupos Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), 'Al Murabitun', 'Ansaru al Din' y el Frente para la Liberación de Masina (FLM).

El FLM, fundado en 2014 y liderado por Koufa, engloba a combatientes de etnia peul y está basado en la región de Mopti (centro) donde predomina esa etnia, mientras que 'Ansaru al Din' fue creado en 2011 en el Azawad (norte) con una fuerte componte identitaria de defensa de los tuareg.

Los grupos FLM y 'Ansaru al Din', con los que las autoridades aspiran a negociar, son malienses y gozan de un amplio apoyo en sus regiones, mientras que los otros dos grupos que forman el GSIM están integrados por terroristas magrebíes y tienen menor respaldo social.

LOS YIHADISTAS QUIEREN TAMBIÉN NEGOCIAR

El experto en International Crisis Group (ICG) Yahaya Ibrahim aseguró en una entrevista el año pasado que Koufa habría solicitado la mediación entre ellos y el Gobierno por parte de tres destacados clérigos musulmanes del Alto Consejo Islámico Maliense (HCIM, siglas en francés).

El HCIM es una plataforma religiosa independiente creada en 2002 para unir y representar las diversas tendencias de la religión musulmana, que comparten el 90% de los malienses.

Según esta tesis, Koufa justificó su petición argumentando que estos tres ulemas son quienes mejor pueden comprender sus reivindicaciones, aunque entonces no hubo ninguna respuesta por parte de las autoridades.

Koufa nunca confirmó esa voluntad negociadora, pero este mismo febrero apareció con un llamamiento a los malienses a combatir la 'ocupación' francesa que pretende 'destruir la religión y la identidad (musulmana) y saquear los recursos' del país.

Asimismo, alabó las protestas multitudinarias registradas en Bamako de los últimos meses que pedían la expulsión de las fuerzas extranjeras del país, en medio de crecientes sentimientos anti franceses en toda la región del Sahel.

DUDAS DE LOS EXPERTOS

El experto francés Thomas Dominique explicó a Efe que la mano tendida del presidente de Mali responde a los 'sucesivos fracasos' de las autoridades de ese país para frenar el ascenso yihadista.

Dominique, de la Escuela francesa de Estudios Superiores en Ciencias Sociales, señaló que los yihadistas pueden reducir sus ataques si obtienen dos cosas que por el momento parecen difíciles: la retirada de las tropas extranjeras desplegadas en el país y el cese de las operaciones antiterroristas.

Además de estas reivindicaciones, el analista mauritano El Hiba Ould Cheikh Sidati estimó que el líder tuareg Ag Ghali añadiría más exigencias: autonomía para la región norteña del Azawad, la aplicación de la ley islámica y la liberación de sus correligionarios encarcelados.

En opinión de Sidati, director de la agencia privada mauritana de Al Akhbar, el diálogo es difícil porque en este momento Ag Ghali está rodeado por comandantes yihadistas radicales procedentes de los países del Magreb y no tienen compromisos hacia su entorno maliense.

También un experto español en la lucha antiterrorista expresó sus dudas, al afirmar que Boubacar ha formulado su propuesta pensando en Ag Ghali y no en su organización, y expresó su temor en que una tregua sirva a las partes solo como un objetivo táctico y no definitivo.

ESPERANZA DE LOS RELIGIOSOS

El vicepresidente del HCIM, el organismo visto como posible mediador, Ibrahim Konatao, explicó a Efe que la iniciativa del mandatario demuestra que el Estado está dispuesto a hacer concesiones, pero subrayó que los yihadistas no han respondido aún a la propuesta.

Precisó que si Ag Ghali acepta el diálogo, su petición inicial será el establecimiento de la 'charia' en Malí, pero las negociaciones producen soluciones medias, porque ni el pueblo ni la comunidad internacional aceptarán su aplicación rigurosa.

'Es posible responder a ciertas cosas, como la restricción de la venta de alcohol y la promoción de los valores islámicos, pero es imposible aceptar la aplicación de los 'hudud' (las sanciones coránicas como las amputaciones o los latigazos)', precisó.

NEUTRALIZAR EL APOYO SOCIAL AL TERRORISMO

El experto mauritano Sidati también subrayó que la necesidad del diálogo estriba en la importancia de neutralizar el respaldo étnico y social del que goza el GSIM, sobre todo la facción de Ag Ghali, que es considerado como el líder más poderoso de los tuareg malienses.

Agregó que el objetivo de Boubacar es también presionar a Francia para convertir su 'dominación' en Malí en una asociación más equilibrada, y contener así las crecientes voces en el país que exigen una soberanía maliense completa.

Respecto a Koufa, el experto explicó que este líder yihadista está perdiendo su fuerza entre la comunidad peul en el centro de Malí debido a su alianza con los tuareg, su adversario histórico, y por el ascenso de la fuerza del EI en esta región.

OTRAS NEGOCIACIONES EN EL SAHEL

Supuestamente, Mali no es el único países del Sahel que busca tregua con Al Qaeda, sino desde hace varios años existe la sospecha de que Mauritania lo hizo también, pero de forma secreta, y que consistiría en una tregua no explícita de los yihadistas en el país a cambio de que las fuerzas mauritanas no los persigan.

En 2016, el ciudadano mauritano Mahfoud ould Waled, exdirigente de Al Qaeda, afirmó que la política de Mauritania hacia la filial magrebí de este grupo extremista está basada en una serie de supuestos entendimientos no escritos pero que están en vigor.

Este mismo año, el diario Newsweek reveló que la cúpula de Al Qaeda había estudiado un posible acuerdo con Mauritania, según una serie de documentos confiscados tras la operación de EEUU de muerte de Osama Bin Laden en 2011 en Pakistán.

Esto explicaría la ausencia de atentados en suelo mauritano en los últimos diez años, periodo en el que se ha recrudecido la violencia en casi todo su entorno del Sahel. EFE