Neil Lennon dimite como técnico del Celtic

Redacción deportes, 24 feb (EFE).- El Celtic ha anunciado este miércoles que Neil Lennon, que llevaba en el cargo desde febrero de 2019, ha dimitido de sus funciones como entrenador y que ha sido aceptada su renuncia.

Pocos meses después de lograr el triplete con el Celtic, con el que ha conseguido un total de cinco títulos (tres ligas y dos copas), Lennon ha tomado esta decisión ante la mala situación del equipo, en la Premier a dieciocho puntos del eterno rival, el Rangers, que tiene prácticamente cerrado el título.

'Estamos viviendo una temporada difícil debido a muchos factores y, por supuesto, es muy frustrante y decepcionante que no hayamos podido alcanzar las mismas cotas que antes.

'He trabajado tan duro como siempre para intentar cambiar las cosas, pero desgraciadamente no hemos encontrado el ritmo que necesitábamos. Siempre he dado lo mejor de mí al club y me he sentido orgulloso de lograr títulos para los seguidores del Celtic. El club siempre formará parte de mí. Siempre seré un seguidor del Celtic y siempre querré lo mejor para el Celtic', dijo.

Peter Lawwell, director ejecutivo del Celtic, quiso 'rendir homenaje a Neil por todo lo que ha hecho por el Club en su segunda etapa, consiguiendo nuestro octavo y noveno títulos de liga consecutivos, el triplete, el póker y ganando los últimos cinco trofeos nacionales'.

'Neil siempre ha sido y será un verdadero hombre del Celtic y alguien a quien siempre tendré en la más alta consideración. He visto a Neil librar muchas batallas durante muchos años, dentro y fuera del campo, con un coraje y una tenacidad que pocos podrían igualar. Incluso esta temporada, ha luchado mucho y ha trabajado incansablemente para cambiar las cosas', comentó.

'Personalmente, es un día triste para mí ver a Neil dejar el Club. Neil es un hombre de calidad y decencia, es alguien que siempre formará parte del tejido del Celtic y alguien que siempre será bienvenido en Celtic Park', apuntó.

El principal accionista del Celtic, Dermot Desmond, manifestó que 'Neil es una leyenda del Celtic, tanto como jugador como entrenador. Ha dado mucho al club, y con su éxito en los últimos años -incluyendo la obtención de un triplete por derecho propio- será muy difícil de reemplazar'.

El actual segundo entrenador, John Kennedy, se hará cargo del equipo de forma interina. EFE