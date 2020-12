Neil Young retira su demanda contra Trump por el uso de sus canciones

Nueva York, 7 dic (EFE).- La leyenda del rock Neil Young ha decidido retirar la demanda contra la campaña para la reelección de Donald Trump que había presentado el pasado mes de agosto por utilizar sus canciones en sus mítines políticos sin permiso del artista.

La querella, presentada en una corte de Nueva York y publicada en la página web de Young el pasado 4 de agosto, alegaba que la campaña de Trump no tenía la licencia adecuada para reproducir sus canciones 'Rockin' in the Free World' y 'Devil's Sidewalk' en un mitin el pasado 20 de junio en Tulsa (Oklahoma).

Este lunes, se presentó la documentación pertinente para retirar la querella, y se ha dictado una absolución sin reserva, lo que significa que Young no podrá volver a iniciar el proceso legal.

El sobreseimiento se produjo el mismo día en el que Trump debía aparecer en los tribunales para responder a las acusaciones de Young.

El músico presentó la demanda después de que Trump hubiera utilizado sus composiciones durante años, incluyendo su campaña electoral de 2016, apuntó la denuncia. Usó uno de sus himnos por primera vez después de anunciar su candidatura a la presidencia en un evento en 2015 en la Torre Trump de Manhattan.

De hecho, Young estuvo a punto de querellarse en 2016, pero decidió finalmente no hacerlo al saber que los recintos en los que se habían celebrado los eventos políticos sí que habían adquirido permisos para hacerlo de la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Discográficas (ASCAP, en inglés) y de la BMI.

El presidente aún se enfrenta a otra denuncia por uso de canciones supuestamente sin haber obtenido permiso, aunque en este caso en un anuncio publicitario de su campaña, y que presentó Eddy Grant por la canción 'Electric Avenue'. EFE