Neil Young y Crazy Horse presentarán nuevo disco el próximo diciembre

Nueva York, 14 oct (EFE).- El cantautor Neil Young y la banda Crazy Horse presentarán un nuevo disco, 'Barn', el próximo diciembre, según anunció el músico de origen canadiense en su página web The Neil Young Archives.

''Barn' es muy especial (...) Ojalá estuviera disponible ya. Tiene canciones que son parte de estos tiempos', explicó Young.

Aunque el público general no tiene acceso aún a ninguna de las canciones del álbum, aquellos que están suscritos a The Neil Young Archives tienen la opción de escuchar una de las piezas, 'Song of the Seasons'.

Young explicó que se trata de la canción más antigua del disco, que fue escrita por estas mismas fechas el año pasado, y que fue grabada 'en lo alto de las (Montañas) Rocosas' en junio pasado.

Se trata del segundo álbum de Neil Young y Crazy Horse desde que se retirara el guitarrista Frank 'Poncho' San Pedro de la banda y fuera reemplazado por Nils Lofgren, que tocó por primera vez con el cantautor en 1970 en el disco 'After The Gold Rush', su tercero en solitario.

Young no ha tocado en público en más de dos años y aunque el mundo del entretenimiento está volviendo a la vida tras la pandemia, él aún no ha querido confirmar la fecha concreta de su regreso al escenario.

'Esperamos estar ahí fuera en 2022. (...) Si es seguro para el público', apuntó el pasado agosto. EFE

