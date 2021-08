Nelly Korda: 'Hoy le he pegado muy bien'

Tokio, 5 ago (EFE).- La estadounidense Nelly Korda, líder destacada del torneo femenino de golf de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, declaró que este jueves, en una ronda en la que estuvo cerca de baja de 60 golpes de no ser por un inoportuno doble bogey en el 18, le pegó bien a la bola.

'Hoy le he pegado muy bien. En los primeros nueve hoyos definitivamente le pegué mejor y en los últimos nueve no le pegué tan bien pero hice los putts más largos', dijo la número uno del mundo tras firmar 9 bajo par (62) el segundo día.

Sobre la posibilidad de haber firmado un 59 de no hacer doble bogey en el hoyo 18, Korda dijo: 'Al salir al tee del 18 no pensaba en ello en absoluto. Estaba como, 'Oh, tengo una buena ventaja al llegar al 18'. Fue una lástima el doble (bogey) en el 18, pero así es el golf. Así son las cosas a veces'.

'La rama (del árbol) estaba en mi camino y tendría que haberla sacado del 'rough'. No pensé que valiera la pena. Pensaba más bien en lanzarla y luego intentar acercarla para salvar el par. Pero me pasé de lista con ese golpe y me encontré con el búnker', agregó Korda, que precisó: 'Creo que no he fallado ninguna calle. Esa fue la única calle que fallé'.

'He tenido muchas rondas buenas este año. He jugado muy bien, he pegado muy bien. Así que, definitivamente, fue una de las mejores sí, pero el golf te humilla a veces, ya que tuve un pequeño y agradable doble (bogey) en el 18', señaló con ironía.

Sobre un cambio en la técnica de putt que le ha ayudado mucho este año, Korda dijo: 'Cambié al putt bajo de izquierda y creo que eso ha ayudado bastante. Justo después del US Open. Lo cambié por primera vez el año pasado. El British (Open) del año pasado fue mi primer torneo con la mano izquierda baja. Siempre quise probarlo'.

También habló de cómo afronta unos Juegos Olímpicos: 'Cuando la gente me pregunta si me preparo más o si le doy más importancia a los majors o a los Juegos Olímpicos o a lo que sea, digo que no, porque voy a cualquier tipo de torneo con la misma actitud y el mismo objetivo'.

Al hablar de la posibilidad de que el torneo se reduzca de 72 a 54 hoyos, Nelly Korda comentó: 'Voy a tener la mentalidad de que va a ser un torneo de golf de 72 hoyos y que pase lo que tenga que pasar'. EFE

sab/jap