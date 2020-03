Nepo sigue en racha: vence a Ding y refuerza su liderato

Moscú, 23 mar (EFE).- El ruso Ian Nepomniachtchi, 'Nepo', doblegó al chino Ding Liren en la sexta ronda del Torneo de Candidatos al título mundial de ajedrez y reforzó su liderato en Ekaterimburgo con su segunda victoria consecutiva.

Con 4,5 puntos de seis posibles, Nepomniachtchi aventaja en uno al francés Maxime Vachier-Lagrave y en 1,5 al trío formado por el estadounidense Fabiano Caruana, el chino Wang Hao y el ruso Alexander Grischuk.

El torneo, cuyo ganador obtendrá el derecho a disputar el título mundial al noruego Magnus Carlsen, prosiguió su andadura en un ambiente enrarecido, entre las críticas de algunos participantes que reclaman abiertamente la suspensión de la única competición internacional de élite que no se ha cancelado pese a la pandemia de coronavirus.

La sexta ronda optó mayoritariamente por la apertura con peón de rey, registrada en tres de los cuatro tableros: dos españolas (Nepomniachtchi-Ding Liren y Grischuk-Caruana) y una italiana (Alekseenko-Giri).

El chino Wang Hao, por el contrario, abrió con peón de dama para desafiar la defensa Grunfeld de Vachier-Lagrave.

Por segunda ronda consecutiva con blancas, 'Nepo' salió, frente a Ding Liren, con ventaja de la apertura. Su peón libre en la columna b, con el poderoso apoyo de dama y las dos torres, avanzaba a toda velocidad y desequilibraba la posición frente a los peones doblados de las negras en el centro.

En una situación desesperada, los errores de Ding se sucedieron y después de la dudosa 31...Dg4 su posición estaba perdida, sobre todo cuando tenía enfrente al jugador más en forma del torneo.

La tensión competitiva hizo que los dos jugadores omitieran jugadas ventajosas. Nepo no vio la ganadora 32.De8+ y Liren omitió un sacrificio salvador de torre con 33...Txb6. En su lugar jugó 33...Tc5 y las negras prolongaron su desastrosa posición. El chino abandonó en 40 movimientos.

Sin embargo, Nepo, que tosía a menudo, no acaba de encontrarse bien de salud. 'No me siento OK. En realidad hoy buscaba unas tablas rápidas. He pasado dos test (de coronavirus) y los dos han dado negativo, pero el ambiente en su conjunto no invita a sentirse saludable', comentó.

El ruso Alexander Grischuk había reclamado públicamente la suspensión del torneo ('No quiero jugar, no quiero estar aquí', dijo este domingo), y el 'ambiente hostil' que denunciaba pareció restarle agilidad mental en su partida contra el estadounidense Fabiano Caruana.

Pese a verse, una vez más, apurado de tiempo, Grischuk logró mantener la iniciativa en una Ruy López pero hubo un momento en que no supo progresar. A partir de la jugada 30 había perdido su posición favorable, en tanto que Caruana se vio ante la oportunidad de apretar a su rival en un final de caballo, alfiles de igual color y cinco peones por bando.

No hubo 'sangre'. Después de 54 movimientos se acordaron las tablas.

La batalla entre Wang y Vachier-Lagrave alcanzó las 84 jugadas, pero, por más que lo intentó, el chino no encontró la fórmula de materializar su peón de ventaja en un final teórico de tablas. El francés comentó que había sido su peor partida en el torneo.

Este martes los contendientes disfrutarán de su segundo día de descanso, antes de que el torneo alcance su ecuador, el miércoles, con los enfrentamientos Caruana-Wang, Vachier Lagrave-Nepomniachtchi, Ding-Alekseenko y Giri-Grischuk. EFE