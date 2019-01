$!Netanyahu advierte de peligros de ciberataques en la convención Cybertech

“Irán (ciber) ataca a Israel diariamente. Vemos esos ataque y los frustramos todo el tiempo. Irán nos amenaza de otras muchas maneras. En las últimas 24 horas amenazó con atacar nuestras ciudades con misiles. No ignoramos estas amenazas, pero no nos impresionan”, declaró el mandatario israelí frente a miles de asistentes en el Centro de Convenciones de Tel Aviv.

Uno de los varios representantes oficiales que visitaron el pabellón hoy fue el ministro brasileño de Ciencia y Tecnología, Marcos Pontes.

“Un problema serio al que se enfrentan los países en la actualidad es la influencia maligna en los procesos electorales”, comentó a Efe Lavi Lazarovitz, de la compañía CyberArk.

“Los ordenadores que cuentan los votos no son tan seguros y los hackers pueden usarlos para influir en el resultado, como hemos visto que ha pasado ya en Estados Unidos”, señaló.

Lazarovitz explicó que hay varias maneras de atacar los procesos electorales: “Puede ser directamente atacando los resultados al alterar las máquinas que cuentan los votos o influir de maneras indirectas”.

Entre ellas, el experto citó el ataque a cuentas de correo o accesos a los medios sociales para publicar noticias falsas, crear “bots” que parezcan votantes o llevar a cabo ataques físicos, como contra una central de electricidad local o el sistema de transporte para que los votantes no puedan acudir a las urnas.

La empresa nacional israelí Industria Aeroespacial Israelí (IAI) también está presente en la convención y su directora de programas nacionales de aviación, Camila Edrich, explicó que han formado un consorcio con otras diez empresas dedicadas a la ciberseguridad que ofrecen un servicio completo de protección.

“Trabajamos con países de todo el mundo, no hay un continente con el que Israel no tenga relación en ciberseguridad”, dijo Edrich, sin nombrar a estas naciones, puesto que muchos de sus clientes prefieren que sus relaciones con el país no sean públicas.