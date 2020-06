Netflix avanza su apuesta por la animación: El musical 'Over The Moon'

Los Ángeles (EE.UU.), 24 jun (EFE).- En su apuesta por tener un papel cada vez más destacado en la industria cinematográfica, la plataforma Netflix estrenará este otoño la película animada 'Over The Moon', un viaje espacial -y musical- sobre el que su director, Glen Keane, acaba de avanzar nuevos detalles.

Keane ha trabajado durante más de tres décadas animando personajes clásicos de Disney como Ariel en 'The Little Mermaid', Pocahontas y Tarzan, aunque esta película será su debut en la dirección, que algunos medios especializados anticipan como una de las candidatas del gigante del 'streaming' para los Óscar, tras el éxito de 'Klaus'.

'Descubrí que tenía una extraña creencia de que los personajes que animé, desde Ariel a Aladdin, quien sea, existen antes de comiences a dibujarlos, y que según los diseñas, aparecen como si hubieran estado ocultos en las páginas', describió Keane en una videollamada reciente con Efe.

En 'Over The Moon', el cineasta creó a Fei Fei, una joven de 13 años que construye una nave espacial para llegar a la luna y probar la existencia de una diosa, aunque su determinación estará llena de aventuras y cambios inesperados.

'No hay personaje bastante parecido a Fei Fei, con una combinación de inteligencia increíble, y una imaginación y determinación para seguir adelante que parece una locura', aseguró.

Sobre este proyecto Keane, que ganó el Óscar al mejor corto de animación por 'Dear Basketball' (2017) junto a Kobe Bryant, destacó que representa la cultura asiática presente en Estados Unidos y el interés de las jóvenes por la ciencia.

Además en el tráiler desvelado esta semana se aprecia que el apartado musical será fundamental en la cinta.

'Tiene ocho canciones. Es un musical. En el corazón de este musical está la canción 'Rocket to the Moon', que canta Fei Fei', avanzó.

En la versión en inglés, 'Over The Moon' contará con las voces algunos de los principales rostros de la comunidad asiática en Hollywood como Cathy Ang (Fei Fei), Sandra Oh, Ken Jeong, Phillipa Soo, John Cho, Ruthie Ann Miles, Robert G. Chiu, Margaret Cho y Kimiko Glenn.

Después del éxito que resultó en 'Frozen' y 'Coco', al combinar animación 3D con narración musical, este proyecto de Netflix podría despejar el camino a otra nominación en las categoría de animación de los Óscar, tras lograrlo el año pasado con 'Klaus', del español Sergio Pablos. EFE

romu/arm

(foto)

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.