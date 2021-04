Netflix consigue derechos de streaming de películas de Sony

En esta imagen proporcionada por Sony Kevin Hart, de izquierda derecha, Dwayne Johnson, Karen Gillan y Jack Black en una escena de 'Jumanji: The Next Level'. Netflix fortaleció aún más su catálogo de películas el jueves con un acuerdo de múltiples años que lo convierte en la nueva casa de streaming para los estrenos más importantes de Sony Pictures en Estados Unidos. A partir del próximo año las nuevas películas de Sony se verán por streaming en Netflix después de su estreno en cines. Esto incluye franquicias como “Spider-Man”, “Venom” y “Jumanji” asi como estrenos de 2022 como “Morbius”, “Where the Crawdads Sing”, “Uncharted” y “Bullet Train”.