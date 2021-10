Neven Ilic está 'disponible' para presidir ACNO

Natalia Arriaga

Redacción Deportes, 13 oct (EFE).- El chileno Neven Ilic, presidente de Panam Sports, está 'disponible' para presidir ACNO, la asociación que reúne a todos los comités olímpicos nacionales reconocidos en el mundo, si sus miembros consideran que puede 'servir' para esa misión.

'Yo me planteo lo que sea necesario. Hay mucha gente muy capaz, pero obviamente está la disponibilidad. Si de alguna manera puedo servir en esa misión, estoy disponible', indicó a Efe el dirigente deportivo continental, que la semana próxima viajará a Grecia para participar en la asamblea general de ACNO.

El organismo celebrará elecciones en el año 2022.

'Yo estoy muy compenetrado con lo que estoy haciendo en Panam Sports, me gusta mucho y todavía tengo muchos desafíos. Y ACNO requiere una dedicación completa, así que veremos quién puede hacer el mejor trabajo y esa persona debería ser quien dirija ACNO', añadió Ilic.

La asociación, que celebrará su asamblea en Creta (Grecia) los días 24 y 25 de octubre, vive una etapa de interinidad desde 2018. Fue entonces cuando el fiyiano Robin Mitchell sustituyó al jeque kuwaití Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, que se apartó de la presidencia tras ser acusado de falsificación de pruebas por un tribunal suizo.

Al-Sabah fue condenado el pasado 10 de septiembre a 14 meses de prisión, más 15 de suspensión, por elaborar junto a otras cuatro personas unos vídeos falsos con los que pretendía demostrar el carácter corrupto de unos funcionarios del gobierno kuwaití. La condena no es firme y Al-Sabah anunció su intención de presentar un recurso.

Fuentes del movimiento olímpico citan desde hace meses a Ilic, también miembro del COI, como uno de los probables candidatos al cargo en 2022, tanto por el apoyo con el que cuenta en el continente americano como por iniciativas como la creación de los I Juegos Panamericanos Júnior, que se inaugurarán en Cali el 25 de noviembre, o la gestión de la vacunación para los deportistas americanos que participaron en los Juegos de Tokio.

Ilic accedió a la presidencia de Panam Sports en el año 2017 y fue reelegido en 2020 con el voto unánime de los 41 comités olímpicos de América.

'HAY QUE DEFINIR EL ROL DE ACNO'

'ACNO tuvo un presidente interino durante estos cuatro años y hay elecciones el próximo año. En esta reunión en Creta supongo que vamos a concretar qué es lo que queremos de ACNO en los próximos cuatro años', comentó el dirigente chileno, de 59 años.

'A partir de fijar una fecha de elecciones lo más importante es definir ese papel de la Asociación, su rol en el Movimiento Olímpico y enfocarnos en eso. Hay que fortalecer ese rol y ver cómo lo llevamos al seno del COI', dijo.

'Para muchos comités olímpicos, sacar adelante el deporte federado es una tarea titánica. Todos requieren ayuda, y no solo económica. ACNO es una de esas instituciones superiores que pueden ayudarles', apuntó.

Para Ilic, 'ACNO es tremendamente importante porque es la voz de todos los comités del mundo y es relevante'.

'Tenemos la responsabilidad de resguardar los Juegos Olímpicos en cada uno de nuestros países. Así que veremos qué es lo que queremos hacer y tomaremos las determinaciones el próximo año', aseguró.

El presidente de la antes llamada Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) considera 'un temazo' la necesidad de renovación entre los dirigentes deportivos del planeta.

'La dirigencia es una labor que requiere mucho tiempo y los jóvenes no lo tienen porque están en otra etapa de su vida', apuntó. 'Es un trabajo que hay que hacer, hay que empezar a sembrar de a poco'.

Una opción que abriría la puerta a nuevas caras es que la dirigencia 'sea profesional'.

'Por distintas razones no se ve bien o hay gente que no lo valora, pero en algún momento hay que mirarlo. Si un dirigente debe estar cien por cien dedicado, uno no puede esperar que tenga un trabajo paralelo. Ahora es un trabajo amater y con esas condiciones es difícil ser exitoso', afirmó.

'Ser dirigente deportivo tiene para mí un gran valor en un mundo federativo que en general tiene carencias económicas evidentes. Pero que hay que renovar, estoy de acuerdo'.

'UN MUNDIAL CADA DOS AÑOS SUENA MEDIO LOCO'

El miembro del COI compartió la preocupación de este organismo por la posibilidad de que la Copa del Mundo de fútbol se dispute cada dos años.

'Suena medio extraño. Desde el punto de vista del espectador puede ser entretenido, pero desde otro lado pude ser agobiante tener dos eventos de esa magnitud en el mismo año. Veremos cómo evoluciona', señaló.

'Yo no sé si los países están preparados para afrontar un sistema de clasificación cada dos años. Los futbolistas tendrían que dejar de jugar con sus clubes constantemente. No sé cómo lo quieren organizar, pero suena medio loco', insistió Ilic.

'En todo caso creo que como estamos, estamos bastante bien. Suena bastante más cuerdo', dijo.

El titular de Panam Sports subrayó la importancia de proteger en el calendario las competiciones regionales.

'Nosotros estamos bastante copados con nuestro calendario de organizaciones continentales. Es muy importante lo que sucede en la región porque no todos los deportistas de América llegan a los Juegos Olímpicos. Su gran foco de desarrollo son los otros torneos', destacó. EFE

