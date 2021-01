'Never Rarely Sometimes Always', favorita de unos Spirit con cintas latinas

Los Ángeles (EE.UU.), 26 ene (EFE).- La película 'Never Rarely Sometimes Always', una de las sensaciones de 2020, lideró este martes con 7 candidaturas las nominaciones para los premios Spirit del cine independiente, que en su 36 edición incluye varias cintas latinas entre sus aspirantes.

Esta aclamada y feminista cinta sobre una joven que debe viajar a Nueva York para poder abortar será candidata, entre otras categorías, en los apartados de mejor película, mejor dirección (Eliza Hittman) y mejor actriz (Sidney Flanigan).

Por detrás de 'Never Rarely Sometimes Always' se situaron 'Minari' (6 nominaciones), y 'Nomadland' y 'Ma Rainey's Black Bottom' (5 candidaturas cada una).

El premio al mejor largometraje se decidirá entre 'First Cow', 'Ma Rainey's Black Bottom', 'Minari', 'Nomadland' y 'Never Rarely Sometimes Always'.

Cuatro mujeres y un realizador de origen asiático aparecen en la muy diversa contienda por la mejor dirección: Emerald Fennell ('Promising Young Woman'), Eliza Hittman ('Never Rarely Sometimes Always'), Kelly Reichardt ('First Cow'), Chloé Zhao ('Nomadland') y Lee Isaac Chung ('Minari').

Sidney Flanigan ('Never Rarely Sometimes Always'), Frances McDormand ('Nomadland'), Nicole Beharie ('Miss Juneteenth'), Viola Davis ('Ma Rainey's Black Bottom') y Julia Garner ('The Assistant') serán candidatas al Spirit al mejor actriz.

Por su parte, el desaparecido Chadwick Boseman ('Ma Rainey's Black Bottom') aparece entre los nominados al mejor actor junto a Riz Ahmed ('Sound of Metal'), Adarsh Gourav ('The White Tiger'), Rob Morgan ('Bull') y Steven Yeun ('Minari').

El cine latino tendrá una notable presencia en estos galardones que organiza cada año Film Independent.

Por ejemplo, la coproducción mexicano-estadounidense 'I Carry You With Me', de la directora Heidi Ewing, optará a los premios de mejor montaje y de mejor ópera prima.

En esta última categoría también fue nominada 'Nine Days', del brasileño Edson Oda.

Además, la chilena 'El agente topo', de Maite Alberdi, tratará de alzarse con el reconocimiento al mejor documental, mientras que la brasileña 'Bacurau,' de Juliano Dornelles y Kleber Mendonça Filho, intentará llevarse el premio a la mejor película internacional.

El estadounidense de ascendencia latina Colman Domingo será candidato al mejor actor de reparto por 'Ma Rainey's Black Bottom', en tanto que la película 'La leyenda negra', de la portuguesa Patricia Vidal Delgado y con un reparto muy latino liderado por Monica Betancourt, luchará por el galardón John Cassavetes, que reconoce a la mejor cinta rodada con menos de medio millón de dólares.

Finalmente, la cineasta de origen puertorriqueño Cecilia Aldarondo ('Landfall') fue nominada al premio Truer Than Fiction Award, que distingue a nuevos talentos de la no ficción.

Tradicionalmente, los Spirit se celebran un día antes de los Óscar con una gala en la playa de Santa Mónica (California, EE.UU.) que es mucho más desenfadada e informal que la gran ceremonia de la Academia de Hollywood.

Sin embargo, la 36 edición de los Spirit romperá esta tónica y se celebrará el jueves 22 de abril (tres días antes de los Óscar) y pasará de ser un evento relativamente discreto y de mediodía a ser una gala más mediática y de noche que se retransmitirá en directo en televisión.

Asimismo, los Spirit incluirán este año por primera vez varios apartados sobre televisión. EFE