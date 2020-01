New York Times rinde homenaje a Ana Orantes, asesinada por su marido en 1997

Nueva York, 16 ene. (EFE).- El periódico estadounidense The New York Times ha querido rendir homenaje a Ana Orantes, la granadina que el 4 de octubre de 1997 removió la conciencia social y política de España al denunciar en Canal Sur los maltratos de su marido, que la asesinaría 13 días después.

El diario recoge su historia, contada por su corresponsal en Madrid, Raphael Minder, en una sección dedicada a obituarios de 'personas destacas' que el rotativo pasó por alto en su momento.

The New York Times vuelve a recordar en su artículo, no solo algunos de los detalles del calvario por el que pasó Orantes desde que se casó con 19 años con José Parejo hasta su muerte, cuarenta años después, sino también el impacto que su confesión y muerte tuvieron y siguen teniendo en España.

La granadina, que confesó ser víctima de violencia machista en un momento en que las mujeres sufrían en silencio los malos tratos y las leyes no las protegían, logró que la violencia contra ellas dentro de la familia saliera de las páginas de sucesos.

'Su trágica muerte, el 17 de diciembre de 1997, convirtió su historia en parte de la conciencia nacional y allanó el camino para la promulgación de importantes reformas legales para proteger a las mujeres en España', asegura en la nota Minder.

Minder dibuja al Partido Popular como más tolerante con la violencia contra las mujeres, frente al Partido Socialista, del que destaca la promulgación de la ley de 2004 sobre violencia de machista 'que fue considerada en su tiempo como una de las más avanzadas de Europa'.

El periódico, que tiene una línea editorial progresista, también apunta que el partido de 'ultraderecha Vox ha intensificado sus esfuerzos para anular las leyes de violencia de género como parte de una agenda de devolver al país (España) a unos valores católicos más conservadores'.

El diario también destaca que, con los años, Orantes ha ido ganando cada vez más reconocimiento y destaca que su nombre aparece en un calendario de este año distribuido en los colegios de Andalucía, donde hay un gobierno conservador, y que varias ciudades como Sevilla, Granada y Madrid nombraron el año pasado calles con el nombre de Ana Orantes. EFE