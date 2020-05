News Corp anuncia digitalización de diarios locales y regionales en Australia

Sídney (Australia), 28 may (EFE).- El grupo mediático News Corp anunció hoy que digitalizará casi todos sus diarios regionales y locales en Australia a partir del 29 de junio a consecuencia de una rápida caída de la publicidad en medios impresos por la pandemia de COVID-19.

'A pesar de que el público de los diarios digitales de News Corp. creció en más del 60 % (...) en el pico de los recientes confinamientos de COVID-19, el gasto en publicidad impresa, que aporta la mayoría de nuestros ingresos, ha acelerado su descenso', dijo el director ejecutivo de News Corp Australasia, Michael Miller.

El alto representante del grupo mediático en Australia explicó en un comunicado que la audiencia digital es de 640.000 suscriptores, que principalmente busca noticias locales, lo que supone un 24% de incremento anual.

Para el 29 de junio News Corp publicará en Australia un total de 92 ediciones digitales regionales y comunitarias, incluyendo 16 ediciones online creadas en los últimos 19 meses, a la vez que mantendrá un puñado de medios en versiones online e impresas.

Más de la mitad de estos diarios ya habían cesado las ediciones impresas desde abril y en medio de la pandemia.

El grupo mediático indicó que mantendrá a 375 periodistas para la cobertura de noticias en sus comunidades y regiones, aunque indicaron que habrá despidos sin precisar el número.

Asimismo sus principales diarios como The Courier-Mail, The Daily Telegraph, the Herald Sun y The Advertiser se centrarán más en contenidos regionales y locales.

El anuncio del News Corp sigue a las decisiones de Buzzfeed de cerrar sus operaciones en Australia, así como de Network 10 de cerrar su portal de internet 10Daily.

Los diarios australianos, como muchos medios mundiales, atraviesan una crisis por la falta de publicidad en sus medios impresos y desde hace años apuestan por las versiones digitales multimedia. EFE