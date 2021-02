Neymar: 'Volveré a una final de la Champions con el PSG'

Londres, 4 feb (EFE).- Neymar aseguró, días antes de firmar un nuevo contrato con el Paris Saint Germain, que algún día volverá a jugar una final de la Liga de Campeones con el equipo francés.

'No me motivan mis derrotas. Me motivan las victorias que he logrado en mi vida y en mi carrera', dijo el brasileño en una entrevista con el periódico británico 'Daily Mail'.

'Sé lo que es ganar una Champions League y estoy seguro de que volveré a alcanzar una final con el PSG', añadió el futbolista.

Neymar, que en unos días cumplirá 29 años y renovará su compromiso con el equipo galo cuatro años más, negó que esté planeando celebrar una gran fiesta por su cumpleaños, aunque admitió que como futbolista también tiene derecho a divertirse.

'Si los futbolistas solo pensáramos en nuestra profesión... no estaría bien. Tenemos que tener tiempo para divertirnos y para otras cosas, como todo el mundo. Es algo natural, así funciona el mundo', defendió.

'Por supuesto que, dada nuestra posición pública, tenemos que contenernos un poco más y no podemos hacer cosas que pongan en peligro nuestro físico, pero sí que tenemos la obligación de buscar distracciones fuera del campo para poder tener nuestras mentes tranquilas y concentradas en nuestra profesión', añadió el jugador. EFE