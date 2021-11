Neymar vuelve al gol, el City hunde al United, y Milan e Inter se autoanulan

Lorenzo Martínez

Madrid, 7 nov (EFE).- El brasileño Neymar volvió a encontrarse con el gol, liderando con dos tantos el triunfo del PSG, en un fin de semana europeo con varios derbis históricos interesantes, en los que se registró triunfos del Manchester del City sobre un United cada vez más cuestionado, y del Sevila sobre el Betis, y la igualada en el Milan e Inter, además de ver como argentino Gio Simeone castigó al Nápoles, y comprobar como en LaLiga que las victorias no se deben celebrar hasta el pitido final arbitral.

MANCHESTER ES DEL CITY, EL LIVERPOOL DE LA PREMIER NO ES EL DE LA CHAMPIONS

La ciudad de Manchester vivió su partido de la máxima rivalidad. Todo un United-City donde, contrariamente a lo que viene sucediendo en este tipo de partidos, se confirmó la gran diferencia que hay entre uno y otro. Y es que los 'ciudadanos' de Pep Guardiola prácticamente hicieron desde el primer minuto cuanto quisieron sobre un rival perdido, impotente, con múltiples fallos en defensa y sin juego, y que está muy lejos del que hace años dominase en la ciudad.

El resultado fue de un 0-2 en favor del City, pero pudo ser mayor. No lo fue por la buena actuación del meta español David De Gea, aunque bien es verdad que no estuvo acertado en el segundo tanto. Si hace una semana Ole Gunnar Solskjær había atenuado las críticas hacia su gestión al ganar el United en casa del Tottenham, ahora su continuidad en el cargo vuelve a estar en el aire. No tanto por la distancia que le separa sobre el líder, el Chelsea, que es de nueve puntos, sino por la abismal diferencia de juego y calidad que a los 'diablos rojos' les separa del resto de 'grandes' de la Premier.

Y eso que pinchó en casa el Chelsea, que cedió un empate ante el Burnley (1-1), equipo en zona descenso, que se vo a la media hora por debajo en el marcador, y que supo sacar provecho de un equipo local que no tuvo a sus mejores jugadores de inicio. Del empate se aprovecha especialmente el Manchester City, que se pone segundo, a tres puntos.

También a tres puntos del líder está el West Ham, la gran sorpresa de lo que se lleva esta campaña de Premier y que derrotó a todo un Liverpool (3-2) que venía de desarbolar en Europa al Atlético de Madrid. Gran partido de los de David Moyes, es espacial en la segunda mitad. El conjunto de Jurgen Klopp queda cuarto, a cuatro puntos.

LA SOCIEDAD NEYMAR-MBAPPÉ FUNCIONÓ

El PSG está claro que tiene el 'tridente' de mayor valor de mercado y gloria del planeta. Escuchar los nombres de Neymar, Messi y Mbappé es venir a la mente espectáculo y magia, y miedo para la defensa rival. Sin embargo, hasta ahora el trio no funciona lo esperado. Este sábado, por lesión, no jugó el argentino; y curiosamente el dúo restante funcionó mejor que en anteriores partidos. Ambos llevaron a su equipo a un triunfo en la visita al Girondins (2-3). La combinación entre ambos trajo los dos goles del brasileño que al descanso pusieron a su equipo con un favorable 0-2.

Neymar no marcaba en liga con el PSG desde el 19 de septiembre, y su último doblete había llegado el 31 de enero. Luego, tras el descanso, marcó Mbappé. Un claro 0-3 que se le complicó al PSG en el último cuarto de hora, cuando el Girondins maquilló su derrota, pero con un segundo gol ya poco antes del pitido final. El cuadro parisino mantiene su amplia ventaja como líder, con diez puntos de diferencia sobre su inmediato perseguidor.

EL REAL MADRID PIDE LA HORA, ATLETI Y BARÇA PAGAN CELEBRAR ANTES DEL PITIDO FINAL

LaLiga tuvo una jornada, cuando menos, curiosa. No por la victoria de la Real Sociedad en Pamplona ante Osasuna (0-2) que le mantiene en lo más alto de la clasificación, y tampoco por el triunfo casero del Real Madrid en el 'miniderbi' con el Rayo Vallecano (2-1); pero sí por un sufrimiento madridista en casa que ya viene siendo habitual, y, sobretodo, por cuanto les aconteció a Barcelona y Atlético de Madrid, que vieron como se les escapaba la respectiva victoria en el denominado tiempo de compensación (comúnmente denominado descuento).

El Real Madrid de Carlo Ancelotti, a un punto de la Real Sociedad y con un partido menos, tal vez jugó su primera mejor hora de lo que se lleva de campaña en el estadio Santiago Bernabéu. Le endosó dos tantos al Rayo Vallecano ya antes del descanso y, luego, dispuso de ocasiones para ampliar su ventaja. No lo hizo, salió Radamel Falcao en las filas del Rayo, y se estuvo muy cerca de la sorpresa. El colombiano, inicialmente reservado por sufrir problemas musculares, saltó en el minuto 69 y en el 76 marcó el 2-1. Puso nervioso al Real Madrid y le llenó de dudas. La pena para él y su equipo es que cinco minutos después tuvo que ser sustituido al romperse muscularmente.

Lo del Barcelona horas antes fue digno de estudio. En lo que es el último partido con el provisional mando de Sergi Barjuan, pues ya está anunciado que Xavi Hernández será el nuevo entrenador, pasó de la gloria a la tristeza. En Vigo ante el Celta, se fue al descanso con un claro 0-3 a su favor y como dominador absoluto. Se las prometía más que feliz. Pero del vestuario volvió un equipo barcelonista distinto. Encajó el 1-2 en el 54, el 2-3 en el 74, y el 3-3 prácticamente en la última acción del partido (m.96). Un drama azulgrana que, además, aumenta por las lesiones de algunos de sus jugadores, como la de la joven 'joya' Ansu Fati. Celebrar los tres puntos antes del pitido final arbitral no es bueno. Y queda noveno, a 11 puntos del líder, con un partido menos.

Algo muy parecido, si acaso con mayores tintes 'bajón' le sucedió este domingo al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Visitaba a un duro rival, el Valencia (2-2), que tras el descanso logró igualar el tanto marcado en la primera mitad por el uruguayo Luis Suárez. Un golazo de Griezmann y el oportunismo de Vrsaljko, en apenas cuatro minutos, pusieron un 1-3 (m.61) que parecía sentenciar el triunfo visitante.

Los puntos parecían en el bolsillo del Atlético de Madrid. No fue así, perdió tensión en los instantes finales, en los minutos de la compensación, y lo pagó. Y es que saltó al campo Hugo Duro, con un reciente pasado en el Real Madrid, y con un doblete en el último suspiro (m.92 y 95) castigó a un rival que se veía viajando a Madrid con los tres puntos. Simeone, prácticamente en shock, tras el partido se echó las culpas ('el equipo perdió -dos puntos- por culpa del entrenador'). Pero los que se durmieron fueron los que estaban sobre el césped. El Atleti queda a cinco puntos de la cabeza.

Hay ciudades donde el derbi local es lo más importante del año. No interesa lo que se haga en otros partidos, lo importante es llevar el orgullo de la ciudad durante meses, acallar al 'vecino' al menos hasta el próximo duelo. Sevilla es una de ellas. Su derbi es de lo más pasionales y sentidos, como dice la canción 'tiene un color especial'. Y fue el Sevilla de Julen Lopetegui el que se hizo con la bandera de la capital a batir a domicilio al Betis del chileno Manuel Pellegrini (0-2, primer tanto del argentino marcos Acuña).

La victoria sevillista llegó en la segunda mitad, pero el partido quedó marcado en el minuto 45 con la expulsión, por doble tarjeta, del centrocampista argentino Guido Rodríguez, que dejó al Betis con diez. El Sevilla no lo desaprovechó y llevó el sentido triunfo, que el pone a un punto de la Real Sociedad.

GIO SIMEONE FRENA AL NÁPOLES, MILAN E INTER SELLAN UN EMPATE EN EL DERBI

La voracidad de Gio Simeone, hijo del 'Cholo' Simeone no para. En Nápoles, en el estadio dedicado a su compatriota Diego Armando Maradona, con el Verona frenó a un equipo napolitano que se presentaba como líder y sin partido perdido alguno. Anotó el 0-1 (m.13), siendo el primer argentino que marca en ese campo desde que lleva tan ilustre nombre. Su séptimo tanto en los últimos cuatro partidos ligueros. Igualaron pronto los locales, pero ya el resultado quedó sin cambios (1-1).

Se mantiene el Nápoles como líder ya que, horas después, en el derbi milanés, el denominado 'della Madonnina' se selló un empate (1-1) entre Milan e Inter, con los milanistas como anfitriones. Un duelo con mayores ocasiones interistas, con mayor dominio suyo, pero que pudo también haberse decantado en los minutos finales del lado 'rossonero'. Los goles llegaron pronto, con el 0-1 en el minuto 11, y la igualada siete minutos después con autogol incluido.

El Milan iguala en la clasificación al Nápoles, que tiene mejor diferencia de goles, y a siete puntos queda el Inter.

LEWANDOWSKI SIGUE SUMANDO EN ALEMANIA. EL AJAX SE COMPLICA LA VIDA

Robert Lewandowski es incombustible. Firme candidato al próximo Balón de Oro, a sus 33 años no sólo no se le ha secado la pólvora sino que, incluso, aumenta sus mejores marcas. Un nuevo tanto en el triunfo del Bayern Múnich sobre el Friburgo (2-1) le pone con 13 tantos en las 11 jornadas disputadas de Bundesliga. Pero, además, es su noveno en los siete últimos partidos disputados, entre liga alemana y Liga Campeones. El 29 del presente mes se anunciará el ganador del Balón de Oro, quién sabe si se dirá su nombre.

En tanto, el Bayern aumenta su ventaja al frente de la Bundesliga, ya con cuatro puntos sobre un Borussia Dortmund huérfano del lesionado Haaland y que cayó en su visita al Leipzig (2-1).

En los Países Bajos el Ajax Ámsterdam se complica la existencia. Dos empates sin goles en las últimas jornadas, ante rivales muy asequibles como Heracles y G.A. Eagles, han facilitado que el PSV Eindhoven, su gran rival por el título, le haya igualado en lo más alto. Los de la ciudad de los canales vuelan en Europa pero últimamente flaquean en liga nacional. EFE

