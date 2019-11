Ni Maduro ni Guaidó: Rafael Ramírez aboga por una tercera vía

No a elecciones con hambre y miedo

Eso sí, admite que se trata de una visión de un futuro no inmediato, pues antes tendrían que restablecerse condiciones básicas y 'cesar la persecución política' dentro y fuera del país.

'El pueblo debería expresarse, pero ¿podemos ir a una elección en este momento? No, no podemos. Primero porque hay que quitarle a la gente la pistola en la cabeza: No puede haber elecciones con hambre, con manipulación, con miedo'.

'Yo por supuesto que estoy listo para volver a mi país y (...) explicar a nuestro pueblo qué es lo que ha pasado, qué es lo que deberíamos hacer', añade Ramírez, quien durante años estaba considerado como 'mano derecha' de Chávez.

Y asegura: 'Sé cómo recuperar la industria petrolera. Tengo el conocimiento y tengo el liderazgo dentro de los trabajadores. Tengo importantes ideas pero no soy solo yo. Hay muchos venezolanos de la oposición, del 'chavismo', incluso del 'madurismo', todos tenemos que ponernos de acuerdo para sacar el país de abajo'.

Ramírez alude así a la dramática caída del bombeo de crudo de Pdvsa, cuya producción actual cifra en '644.000 barriles al día', frente a 3,4 millones de barriles diarios que extraía la empresa bajo su dirección hasta 2014.

El exresponsable del sector petrolero venezolano y ahora rival de Maduro achaca ese descalabro únicamente a la incapacidad de gestión de actual presidente y su equipo, compuesto por militares.

¿Opcion con apoyo internacional?

El político de 56 años está convencido de que un acuerdo para abrir un período de transición que lleve a elecciones en Venezuela podría obtener respaldo internacional, no solo de Occidente sino también de potencias aliadas de Maduro como Rusia o China.

'Creo que incluso los rusos y los chinos están de acuerdo. Ellos saben que (Maduro) no tiene futuro. Creo que no saben qué hacer con Maduro, no saben como manejar esta situación', opina.

Un situación tan desastrosa como la que ha quedado en otros lugares después de una guerra, compara el exministro.

Así, de forma similar a lo ocurrido en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, 'tenemos que lograr acuerdos nacionales (...) vamos a hacer un compromiso, algo que nos permita manejar una situación excepcional', insiste.