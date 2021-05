Nibali:'Estar en la salida es un éxito, pero no sé cómo voy a responder'

Redacción deportes, 6 may (EFE).- El italiano Vincenzo Nibali (Trek Segafredo), tomará la salida en el Giro de Italia el próximo sábado en Turín a pesar de la fractura de radio que sufrió el pasado 14 de abril, lo que para el 'Tiburón' siciliano, unos de los siete corredores de la historia ganador de las tres grandes, 'estar en la salida es ya un éxito', aunque plagado de dudas.

'Estar en la salida es un pequeño éxito, pero desconozco el cómo responderá la lesión. Las últimas semanas han sido muy difíciles, me quedé sin entrenar durante diez días, luego hubo rehabilitación y solo la semana pasada pude entrenar de manera consistente', explicó el jefe de filas del Trek.

El resultado de las pruebas médicas del lunes indicaron que la recuperación fue buena, por lo que Nibali podrá centrarse en la carrera, aunque prefiere vivirla 'día a día'.

'No quiero, y no puedo, hacer proclamas, excepto que quiero dejar buena impresión. Incluso en mi cabeza, realmente no sé qué esperar de este Giro'.

Según Nibali, hay varios factores que pueden influir en su rendimiento en este Giro.

'El clima puede mejorar o empeorar las sensaciones en la zona de la fractura. Lo que me consuela es que hasta la fecha, después de tres semanas, la situación fue mejorando cada vez más. Ha sido una rápida recuperación, gracias a un equipo que me ayudó y al que estoy muy agradecido'.

Para el doble ganador del Giro de Italia las primeras conclusiones se conocerán después de la primera semana, cuando se hará nuevas pruebas médicas.

'Lo más importante será poner una cinta más suave en el manillar y tal vez un poco menos de aire en los tubulares, así como un vendaje específico en la muñeca. Por el momento no tengo ningún problema en particular para pedalear, y esto es un gran alivio. Luego, repito de nuevo, veremos día a día cómo evoluciona'. EFE