Nicaragua amenaza con cárcel a médico por cuestionar manejo de la pandemia

Managua, 26 jul (EFE).- El Ministerio de Salud (Minsa) de Nicaragua amenazó este lunes con cárcel y con cancelar la licencia médica al neumólogo Jorge Iván Miranda por cuestionar el manejo y las estadísticas oficiales sobre la pandemia de la covid-19 en el país, denunció el galeno.

'Prácticamente este señor -viceministro Enrique Beteta- me acusa y me amenaza con quitarme la licencia médica por las declaraciones que he dado en la pandemia, que nada tienen que ver con los números y reportes que ellos hacen y, según ellos, podría caer en el delito de los ciberdelitos por toda la información que hemos dado a la población para que se cuide', dijo el médico a periodistas, al salir de una cita del Minsa.

El neumólogo es el sexto médico citado por la Dirección de Regulación Sanitaria y la Dirección de Asesoría Legal del Minsa en menos de una semana.

Miranda aseguró que las autoridades de Salud quisieron obligarlo a firmar un acta donde aceptaba que el Minsa tiene las herramientas legales para suspenderle la licencia médica y se negó, porque no lo ve 'adecuado'.

'Me sentí amenazado con este señor porque, de manera soez, me hizo esas acusaciones', agregó el especialista.

'PERSIGUEN MÉDICOS, EN VEZ DE VACUNAR Y SALVAR VIDAS'

Entre otras cosas, el funcionario le reclamó por las cifras que ha compartido sobre los fallecimientos en el contexto de la pandemia de la covid-19, y le advirtió que 'esos datos no eran ciertos' y que podían actuar en contra suya para cancelarle la licencia o acusarlo de violar la Ley Especial de Ciberdelitos.

'Yo denuncio eso porque es un abuso a nosotros los médicos, que estamos atendiendo y trabajando por la población en la pandemia', señaló Miranda, quien criticó a las autoridades de Salud por 'estar persiguiendo a los médicos' en virtud de trabajar en vacunar a más personas y salvar más vidas.

A partir del jueves pasado las autoridades de salud comenzaron a citar a los médicos críticos con el manejo de la pandemia, a quienes les han advertido con aplicar la polémica Ley Especial de Ciberdelitos, si no se ciñen a la información oficial.

La Ley Especial de Ciberdelitos, promovida por los sandinistas y en vigor desde el 30 de diciembre de 2020, establece penas de 1 a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la 'seguridad del Estado'.

Según los datos oficiales, la covid-19 ha contagiado a 9.309 personas, y ha causado 194 muertes, exactamente una por semana desde octubre pasado, registros que los médicos no reconocen.

Por su parte el Observatorio Ciudadano Covid-19 Nicaragua, cuyos datos son avalados por parte del gremio médico, reporta 3.631 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 19.743 casos sospechosos, datos que rechazan las autoridades.

GOBIERNO PIDE ILEGALIZAR 24 ONG

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, también promueve la cancelación de la personalidad jurídica de 24 organizaciones no gubernamentales (ONG), la mayoría asociaciones médicas críticas con el manejo oficial de la pandemia de la covid-19.

Entre las ONG ilegalizadas estarían 15 asociaciones médicas, entre ellas la Asociación Médica Nicaragüense (AMN), que está integrada por 30 organizaciones gremiales y ha expresado sus críticas al Gobierno de Daniel Ortega por el supuesto manejo inadecuado de la pandemia en Nicaragua.

El 18 de marzo pasado, la AMN demandó al Ejecutivo vacunar 'inmediatamente' contra la covid-19 a todos los trabajadores del sector salud, público y privado.

El pasado 7 de julio, la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, acusó de ser 'falsos médicos y con falsos pronósticos' a los galenos que critican la gestión de su esposo, el presidente Ortega, sobre la pandemia de la covid-19, así como las estadísticas oficiales de personas afectadas. EFE

