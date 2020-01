Nicaragua da seguimiento a réplicas tras sismo bajo el mar Caribe

Managua, 28 ene (EFE).- El Gobierno de Nicaragua informó este martes que dará seguimiento a las réplicas del sismo de magnitud 7,7 en la escala abierta de Richter registrado esta tarde bajo el mar Caribe, entre Cuba y Jamaica, por si otro terremoto es capaz de producir una nueva alerta de tsunami en la zona.

'Es de preverse que puedan darse réplicas y no podemos bajar la guardia, estaremos atentos y vamos a informar y vamos a mantener la comunicación con el Caribe', dijo el codirector del estatal Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), Guillermo González, a través de medios del Gobierno.

La alerta de tsunami de esta tarde únicamente incluyó a Belice, Cuba, Honduras, México, Islas Caimán y Jamaica.

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), que controla el Centro de Altera de Tsinami de Centroamérica (Catac), descartó de inmediato una afectación negativa en su litoral Caribe a causa del fenómeno.

González afirmó que Nicaragua no vio necesario emitir una alerta de tsunami porque sus modelos indicaron que, en caso de llegar una ola, esta no superaría los 30 centímetros y no sería destructiva.

Hasta ahora los países alertados por un posible tsunami no reportaron daños como consecuencia del terremoto en territorio caribeño.

El temblor fue reportado en Nicaragua, donde no fue sentido por la población, a las 13.10 hora local (19.10 GMT).

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais) de Cuba indicó que epicentro del sismo fue ubicado a unos 80 kilómetros del sureste cubano y 120 kilómetros del extremo noroeste de Jamaica.

El temblor fue sentido en diversas poblaciones del centro, este y oeste de Cuba, como Santiago de Cuba, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Pinar del Río o la Isla de la Juventud.

En septiembre de 1992 un tsunami en el océano Pacífico destruyó una parte de las comunidades costeras de Nicaragua, con un saldo de más de un centenar de muertos.

La experiencia sirvió para que hoy Nicaragua cuente con uno de los sistemas de alerta ante tsunamis más completos de Centroamérica.

El país centroamericano además realiza simulacros de tsunamis varias veces al año, en los que participan miles de habitantes de la zona costera. EFE