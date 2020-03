Nicaragua defiende su controvertida estrategia ante COVID-19

Managua, 17 mar (EFE).- El Gobierno de Nicaragua defendió este martes su controvertida estrategia para detener la propagación del COVID-19, que se opone a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que sus autoridades califican de “exitosa” porque el coronavirus no ha sido detectado en el país.

Mientras que en la mayoría de países las autoridades recomiendan a la población que no salga de sus casas, el Gobierno de Nicaragua es el único de Centroamérica que no tiene planificado establecer cuarentenas, no suspende espectáculos, no recomienda a la población quedarse en casa, y promueve actividades multitudinarias.

En una alocución emitida esta tarde, la primera dama y vicepresidenta del país, Rosario Murillo, afirmó que el de Nicaragua es “un modelo exitoso de presencia directa en las comunidades”.

La estrategia del Gobierno del presidente Daniel Ortega ha sido criticada por diversos sectores, entre empresarios, académicos y médicos, por no intentar evitar el contacto entre las personas para que no se contagien con el COVID-19.

“Confiamos en el trabajo, pero sobre todo confiamos en Dios”, sostuvo Murillo.

LLAMADA DE ETIENNE

Según la primera dama, el modelo nicaragüense hoy fue reconocido por la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne.

“Esta mañana la doctora Carissa Etienne, nos llamó y reconoció los esfuerzos que hace nuestro país desde nuestro modelo de salud, que está reforzando todo el trabajo que cotidianamente hacemos”, sostuvo la vicepresidenta nicaragüense.

Según el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Nicaragua es el país más rezagado de la región en el cumplimiento de las medidas establecidas en el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con el SICA, hasta ahora Nicaragua solamente ha cumplido con dos de las siete medidas sanitarias reglamentarias: los controles en fronteras y vigilancia epidemiológica local.

El resto de países, incluyendo Panamá y Guatemala, que ya registran defunciones, o El Salvador, cuyas autoridades de sanidad realizan pruebas a cuatro personas 'sospechosas' de tener COVID-19, han cumplido con todas las medidas, entre ellas la restricción de eventos públicos, cierre de fronteras, prohibición del ingreso de extranjeros, suspensión de clases, y cuarentenas.

Murillo, quien ha insistido en que 'no establecerá ningún tipo de cuarentena', también anunció que Nicaragua reforzará su estrategia ante el COVID-19, mañana miércoles, con la llegada de una brigada de médicos y fármacos cubanos.

El Gobierno nicaragüense espera que Cuba aplique en Nicaragua los protocolos y medicamentos experimentados en China, a pesar de sostener que el COVID-19 no ha sido detectado en el país centroamericano. EFE