Nicaragua ignora a la CorteIDH y no libera a opositores, denuncian familias

Managua, 9 jul (EFE).- El Estado de Nicaragua ignoró una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que ordenaba la liberación inmediata de los aspirantes opositores a la Presidencia Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como de una dirigente opositora y un líder empresarial, denunciaron este viernes sus familiares.

'El Estado de Nicaragua ignoró la orden de liberar inmediatamente a Chamorro, Maradiaga y (Violeta) Granera, emitida el pasado 24 de junio por la CorteIDH' y cuyo plazo venció ayer, dijo en rueda de prensa telemática Victoria Cárdenas, esposa de Chamorro.

En una resolución sobre medidas provisionales, el tribunal internacional consideró necesario, debido a las circunstancias excepcionales, que el Estado nicaragüense adopte sin dilación las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la integridad y libertad personal de los líderes opositores Chamorro, Maradiaga, Granera y el dirigente empresarial José Adán Aguerri.

Cárdenas, que estuvo asistida por el abogado estadounidense Jared Genser, dijo que la decisión del Estado de Nicaragua 'es una muestra de incumplimiento a sus compromisos internacionales'.

VIOLACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL

Bertha Valle, esposa de Maradiaga, indicó, por su lado, que a partir de las detenciones de los líderes opositores, ocurridas hace un mes, 'se han cometido al menos diez violaciones al derecho internacional'.

'Ya que fueron detenidos y sus viviendas allanadas sin orden judicial, y permanecen bajo custodia en lugares desconocidos, donde se les niega el derecho a ser visitados por sus familiares y a estar en contacto con un abogado que los defienda', expuso.

Por ello, señaló, 'sus familiares consideran que fueron secuestrados y están desaparecidos', además, 'están expuestos a jueces afines al régimen que no respetan el debido proceso'.

'Y Daniel Ortega (presidente del país) y la vicepresidenta Rosario Murillo se han referido a ellos como terroristas y criminales, lo que constituye una injerencia ilegal en sus casos, porque ejerce presión sobre el Poder Judicial para condenarlos', sostuvo.

A su juicio, 'al no existir base legal para su detención y estar desaparecidos extralegalmente, están expuestos a tratos crueles, degradantes e inhumanos, que bajo el marco del derecho internacional al persistir en el tiempo, se constituyen en una forma de tortura'.

OPOSITORES ESTÁN 'SECUESTRADOS'

'Lo llamamos desapariciones, secuestro', dijo, por su lado, Julio Sandino, hijo de Granera, para quien los líderes opositores fueron detenidos 'porque queremos una Nicaragua en democracia, donde nadie esté por encima de la Ley'.

'Lamentablemente tenemos una dictadura, una familia (Ortega Murillo) que solo está interesada en perpetuamente en el poder', agregó.

Los familiares pidieron una vez más una prueba de vida de los dirigentes y aseguraron que sienten ansiedad e incertidumbre sobre sus condiciones y estado de salud, de quienes no han sabido nada desde que fueron arrestados.

Uno de los abogados de los detenidos Jared Genser explicó que si el Estado de Nicaragua no cumple con la resolución de la CorteIDH 'no hay muchas maneras para exigir que Nicaragua cumpla', aunque no descartó que haya proporcionado una respuesta escrita ante el Tribunal con su explicación.

ELEVARÁN CASO A GRUPO TRABAJO DE LA ONU

Anunció que solicitarán una audiencia a la CorteIDH para que el Estado pueda explicar porque no ha cumplido con la resolución de medidas provisionales.

También que elevarán el caso ante el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 'sobre la detención arbitraria' de Chamorro y Maradiaga.

'Es un foro legal que recibe casos individuales sobre detenciones arbitrarias y después de un proceso el Grupo Trabajo determinará si las personas están detenidas ilegalmente', apuntó.

'Vamos a hacer otras cosas, otros esfuerzos, para exigir que el régimen de Ortega libere inmediatamente a los presos políticos (...). No vamos a descansar hasta que se liberen y puedan lograr sus aspiraciones para una sociedad libre y democrática', añadió.

Aparte de Chamorro y Maradiaga, las autoridades nicaragüenses han arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Miguel Mora y Medardo Mairena, entre otros dirigentes opositores, que están siendo investigados por supuesta traición a la patria. EFE

