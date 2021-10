Nick Antosca: 'El Festival de Cine de Sitges es el mejor del mundo'

Sitges (Barcelona, España), 13 oct (EFE).- El escritor y guionista norteamericano Nick Antosca, que este miércoles recibirá el premio 'Máquina del tiempo', cree que el Festival de Cine Fantástico de Sitges (noreste) es 'el mejor del mundo y mi lugar favorito para celebrar las películas de terror, cine fantástico y ciencia ficción'.

El Festival distingue con el premio 'Máquina del Tiempo' la carrera de actores, directores, personalidades cinematográficas o instituciones que han tenido una especial relación con el certamen español.

En declaraciones a EFE, el guionista de series de televisión como 'Teen Wolf' y 'Hannibal' y que este año ha debutado en Netflix con 'Brandy New Cherry Flavor', ha rememorado que es su segunda vez en el certamen, puesto que estuvo hace ya cuatro años, presentando en esta ocasión 'Antlers', una cinta que se ha proyectado esta mañana en el auditorio, producida por el mexicano Guillermo del Toro.

Interpretado por Keri Russell (The Americans), Jesse Plemons (Breaking Bad y Fargo) y el niño Jeremy T. Thomas, el filme se centra en los hechos que ocurren en un pueblo perdido de Oregón, donde un día aparece un cuerpo mutilado, en un momento en el que la nueva maestra de la pequeña escuela sospecha que uno de sus alumnos podría tener algo que ver con ello.

La película parte de uno de los relatos de Antosca sobre la conexión que tiene un joven con una ancestral criatura de los bosques.

Antosca se ha mostrado 'muy orgulloso' de que la película se haya incluido en la Sección Oficial Fantástico y ha considerado que Guillermo del Toro es 'el más grande' a la hora de crear seres monstruosos e inquietantes y 'aquí hay otro muy especial'.

Nacido en 1983, Nick Antosca cuenta en su haber con el premio Shirley Jackson de 2009 por 'Midnight Picnic' una novela breve de terror en la que aborda la soledad y la naturaleza de la muerte.

En el año 2016 fue el creador de la popular 'Channel Zero' (HBO), una miniserie de cuatro temporadas, y ha escrito también episodios para 'Believe' y 'The Act'. EFE

id/pll/lml

(foto)