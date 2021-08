Nico González: 'Sabíamos que la Copa América iba a ser para Argentina'

Roma, 2 ago (EFE).- El internacional argentino Nico González, delantero del Fiorentina y reciente campeón de la Copa América de fútbol, aseguró este lunes que la selección 'Albiceleste' se dio cuenta poco a poco, en su camino hacia la final ganada a Brasil, que lo tenía todo para devolver el título continental a su país.

'Fue una experiencia única, la verdad que cuando arrancamos no sabíamos si íbamos a ganar la Copa América, pero poco a poco con la confianza que teníamos en nosotros mismos supimos que esa Copa iba a ser para Argentina, por suerte la pudimos llevar a Argentina', afirmó Nico González en una entrevista a la televisión oficial del Fiorentina.

La entrevista fue realizada a bordo de un vuelo privado que llevó al delantero argentino a Florencia para abrir oficialmente su etapa en el club toscano, tras los últimos dos años en el Stuttgart alemán.

'Estoy muy feliz por llegar a Florencia, estoy con muchas ganas de legar al club, conocer a mis compañeros y representar al Fiorentina, que es algo que busqué siempre', dijo González, tras acabar sus vacaciones en Argentina junto a su familia.

'He hablado mucho, antes de firmar el contrato con el Fiorentina, con (los argentinos) Lucas (Martínez Quarta) y con Germán (Pezzella), pero más con Lucas. Me contaron cómo era todo y eso me dio un empuje para llegar a este lugar. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible y poner al Fiorentina en lo más alto', agregó.

González firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2026 con el Fiorentina, que pagó cerca de 27 millones de euros por su ficha.

Empezará a partir de este lunes a trabajar a las órdenes del técnico Vincenzo Italiano, con la mirada puesta en el comienzo de la Serie A, fijado el 21 de agosto.

El conjunto toscano, en el que también juegan los argentinos Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta, debutará contra el Roma del portugués José Mourinho. EFE

